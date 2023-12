Fernando Alonso, EL ROCKY de la Fórmula 1

Aloisio Hernández

Lunes 25 Diciembre 2023

Gonzalo Serrano, periodista y comentarista de Fórmula 1, cree que Fernando Alonso "nunca ha perdido la mirada del tigre".

El español dijo lo siguiente: "Fernando Alonso nunca ha perdido la mirada del tigre. Cuando me despedí de Fernando Alonso en 2008, dándole las gracias por esos años en los que me había hecho feliz, su respuesta me quedó grabada: 'No tengo duda, han sido los mejores'.

"A lo que yo le respondí que habría otro igual de buenos. Y la verdad es que no sé si los siguientes han sido igual de buenos, aunque no haya sumado más títulos, pero de lo que sí estoy seguro es de que nunca ha perdido la mirada del tigre", aseguró.

Alonso tiene 42 años y no parece que vaya a retirarse pronto, luego del exitoso año que tuvo de la mano de Aston Martin.

Alonso finalizó cuarto con 206 puntos

¿Cuántos podios tiene Fernando Alonso con Aston Martin?

El bicampeón del mundo obtuvo ocho podios a lo largo de la campaña 2023 de la Fórmula 1.

Con Aston Martin, Fernando quedó entre los tres primeros en Bahréin, Arabia Saudita, Australia, Miami, Mónaco, Canadá y Países Bajos.