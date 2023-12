Nazario Assad De León

Viernes 22 Diciembre 2023 09:35

Adrian Newey dejaría Red Bull por otro equipo con mucho dolor en el corazón, pero no descarta hacerlo.

Newey ha sido durante muchos años el cerebro técnico detrás de los coches Red Bull en la Fórmula 1. Ha trabajado en el equipo de Milton Keynes desde 2006 y anteriormente tuvo éxito con equipos como McLaren y Williams.

Ferrari se acercó varias veces a él para que se mudara a Italia para hacerse cargo del equipo técnico de la Scuderia en Maranello, pero el movimiento nunca se materializó. Newey admite en el podcast Formula For Success que Ferrari tiene algo mágico.

"Ferrari es una marca mágica que creo que todos en el automovilismo están fascinados y cuando surja la oportunidad de hacer el cambio, creo que todos se sentirán tentados. Ya me han contactado tres veces y he estado muy cerca de hacer el cambio", dijo Adrian a RacingNews365.

"Es una gran marca, con mucha mística. Es básicamente la selección italiana, con todos los pros y los contras que eso conlleva. Lo malo es que cuando las cosas van mal, te devoran por completo. Si haces un buen trabajo, entonces obviamente eres un héroe nacional, por lo que hay mucha presión involucrada", agregó.

La puerta no está del todo cerrada

Según Newey, no necesariamente necesita todo eso. "Traté de quitar esa pasión, ese lado, y abordarlo principalmente desde una perspectiva de ingeniería. Realmente disfruté los equipos para los que trabajé", menciona.

Sin embargo, nunca dice nunca sobre irse a otro equipo. Mantiene la puerta entreabierta, pero abandonar el equipo de Max Verstappen sería una decisión muy difícil.

"He disfrutado trabajando en Red Bull desde el principio. Es un equipo en el que he estado estrechamente involucrado en la configuración de la parte de ingeniería de la historia, así que me siento cómodo allí. Conocemos cómo trabajamos", destaca.

"Cambiar de equipo ahora sería como dejar a tu familia. Así es como veo a Red Bull ahora. Pero no estoy diciendo que nunca cambiaré, nunca deberías decir eso", concluye alarmantemente Newey.