Jan Bolscher

Lunes 18 Diciembre 2023 10:50

Al comienzo de la última temporada de Fórmula 1, Christian Horner se sorprendió de que Mercedes siguiera manteniendo el concepto de cero pontones. La decepcionante velocidad de Ferrari también sorprendió al jefe del equipo Red Bull Racing.

A principios de 2022 se introdujeron nuevas regulaciones técnicas en la categoría reina del automovilismo y eso no benefició a Mercedes. Después de ganar ocho títulos de constructores seguidos, la superpotencia alemana sólo acabó tercero ese año.

George Russell ganó el Gran Premio de São Paulo en la fase final de la temporada, pero estaba claro que el concepto de pontón cero no era la dirección correcta para Mercedes.

Aún así, no lo cambiaron antes del inicio de 2023, pero en un intento desesperado por cerrar la brecha con Red Bull, introdujo pontones y carrocería nuevos en Mónaco.

Mercedes logró superar a Ferrari por el segundo puesto entre los constructores la temporada pasada, pero obtuvo más de cien puntos menos que en 2022 y la victoria no fue posible para Lewis Hamilton y Russell.

Muy sorprendido por Ferrari y Mercedes

"Bueno, Toto tiende a ser un poco dramático de todos modos", dijo Horner, respondiendo a la pregunta. de Motorsport.com cómo se sintió cuando Mercedes anunció después de la apertura de la temporada en Bahréin que estaba desechando el concepto de pontón cero.

"Creo que lo que nos sorprendió fue que Ferrari tenía un muy buen coche el año pasado. Y dada la evolución natural de eso, esperábamos que este año sería un rival que estaría muy cerca de nosotros", agregó

"Nos sorprendió mucho ver que Mercedes se quedara con el concepto que claramente había fallado el año pasado. Si mirabas los autos durante las pruebas de invierno, Aston Martin y McLaren eran los más cercanos a nosotros en concepto".

Todo salió bien

Horner ya empezó a notar en Australia que Red Bull y Verstappen Tenía muchas posibilidades de ganar ambos en 2023. ganar campeonatos mundiales.

"Ciertamente, desde Bahréin tuvimos la sensación de que teníamos una muy buena combinación de coche y piloto. Pero no sabíamos en ese momento si era específico de ese circuito: temperatura, condiciones, asfalto", mencionó.

"Así que sólo cuando tienes fechas de dos o tres carreras y has ido a algunas pistas donde has tenido algunos problemas en el pasado, ciertamente para nosotros el año pasado, como Melbourne, que de repente piensas, 'Está bien, no, realmente todo coincide'. Así que sí, hay que haber hecho algunas carreras para verlo claramente. Nadie salió de Bahréin demasiado entusiasmado", concluye el jefe del equipo campeón.