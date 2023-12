Ángel Armando Castellanos

Fernando Alonso reconoció que ha tenido que dejar muchas cosas de lado -cosas realmente especiales para él- por competir en la Fórmula 1. Y no se arrepiente de nada.

La F1 es un deporte sumamente exigente. Obliga a los conductores a viajar por todo el mundo durante gran parte del año, mucho más ahora que celebrará 24 Grandes Premios en 2024.

Eso provoca que los competidores tengan que dejar de lado a su familia y que durante la temporada pasen más tiempo en hoteles que en su casa.

Alonso lo reconoce y explica que ha puesto en un segundo plano a sus seres queridos con tal de conducir en la categoría.

"Por supuesto. Haces sacrificios, y a veces eres consciente de ellos cuando los haces y otras veces no te das cuenta hasta cinco años después. Pueden ser cosas que te gustaría hacer o familiares y amigos que no ves con tanta frecuencia como te gustaría", explicó en palabras a la web de Aston Martin.

Hijos

No tenía en sus planes pasar de los 40 años y estar sin descendencia; sin embargo, no es algo que le pese. Está cumpliendo un sueño.

"Soy una persona muy familiar. Me encanta pasar tiempo con mi familia. En este momento de mi vida, pensé que ya tendría una familia e hijos, todo ese tipo de cosas, y me encontré a los 42 años sin hijos todavía. Al mismo tiempo, hago lo que amo hacer. Hago lo que mejor se me da y nunca he probado nada más que el automovilismo. Entonces, cuando me miro al espejo por la mañana, estoy feliz con quién soy y con lo que estoy haciendo.

"He sacrificado mucho por la F1, pero no me arrepiento", sentenció.