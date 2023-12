Remy Ramjiawan

Miércoles 13 Diciembre 2023 09:14

Max Verstappen, por supuesto, viaja por todo el mundo con el circo de la Fórmula 1 y la fama que conlleva su éxito no siempre es una buena ventaja. El holandés dice que a veces las cosas se le salen de las manos durante sus vuelos y que a veces se harta.

La Fórmula 1 es, por supuesto, un deporte global y ahora todo el circo viaja por todo el planeta para impulsar las carreras. Desde Estados Unidos hasta Zandvoort, desde Abu Dhabi hasta Melbourne, el circo llega a todas partes.

Todos los involucrados viajan regularmente en un avión durante vuelos largos, mientras que los conductores también son reconocidos en casi todo el mundo. Un efecto secundario de la vida como piloto de alto nivel que no siempre es agradable.

Aeropuertos

Esto también se aplica a Verstappen, quien de todos modos no suele estar muy interesado en todo el circo que rodea este deporte. En el documental de Viaplay 'Max Verstappen: Near Perfect', se le pregunta al campeón del mundo si prefiere conducir su coche por toda Europa para disputar las carreras allí o si prefiere Llevar todas las carreras fuera de Europa en avión.

"En coche en Europa, no es que tenga nada en contra de los vuelos regulares, pero se trata más bien de cuánto tiempo se pierde. Y bueno, de todos modos me acosan", es la clara elección de Verstappen.

Ya está harto

A Max no siempre le resulta fácil tener que estar siempre delante de los aficionados: "Cuando voy a te registras y empiezas a esperar el vuelo. En cierto punto ya no es divertido. En cierto punto ya terminas. También tienes que descansar un poco. No se trata solo de facturar"

"La gente también viene a tu asiento durante el vuelo. Incluso la gente que trabaja para la empresa viene y me pide fotos y vídeos. Por supuesto, siempre trato de ser lo más ordenado posible, pero llega un momento en el que eso te harta."