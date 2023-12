Lewis Hamilton volvió a mostrar su desprecio a la FIA, y un aficionado lo ha agradecido.

El piloto de Mercedes fue uno de los grandes protagonistas de la gala que se celebró en Azerbaiyán para reconocer a lo mejor de la Fórmula 1.

Sin embargo, no se debio a algo bueno, cuando menos en su relación con la organización que regula el automovolismo a nivel mundial.

Lewis fue uno de los reconocidos después de finalizar en el tercer lugar del Campeonato de Pilotos.

El problema es que no le gustó el trofeo que recibió y acabó dándoselo a un fanático, quien presumió el hecho en sus redes sociales.

Después de un decepcionante sexto lugar en el 2022, el británico recuperó un puesto en el podio.

Desde 2007 que compite en la Fórmula 1 es la decimoprimera ocasión que termina entre los tres mejores.

Hello. I was at the Gala yesterday. Lewis Hamilton gave me the award and left. I have the prize at home now. pic.twitter.com/dNg7TSk0Ir