Aloisio Hernández

Martes 5 Diciembre 2023 09:52

Sergio Pérez confesó que nunca consideró la posibilidad de retirarse de la Fórmula 1, a pesar de los problemas sufridos en 2023.

Aunque el mexicano comenzó la campaña con dos victorias en las primeras cuatro carreras, después pasó por un bache de rendimiento muy complicado.

El desarrollo del RB19 se alejó semana a semana del estilo de conducción de Pérez, provocando que no pudiera sentirse cómodo en el monoplaza.

Checo obtuvo 9 podios a lo largo de 2023

A pesar de todo esto, Sergio obtuvo el subcampeonato del mundo y fue quién realizó más rebases en todos los Grandes Premios.

Enfoque

En declaraciones recogidas por Racing365News., el número 11 respondió si consideró retirarse de la F1: "No, evidentemente, habría sido lo más fácil, porque a veces ha sido muy duro, pero no soy el tipo de persona que a estas alturas de su carrera se da por vencido y está dispuesto a terminar su carrera así. No es algo que me haya planteado nunca.

"Soy consciente de la responsabilidad que tengo y no soy el tipo de persona que va a culpar a la gente a mi alrededor por los resultados. Al final he asumido mi responsabilidad y he tenido que dar la vuelta a la situación bastante.

"Si quieres estar en Red Bull, soy consciente de lo fuerte mentalmente que tienes que ser para estar aquí. Y es algo en lo que me he hecho más fuerte. Aprendes mucho de los días malos, mucho más que de los buenos", señaló.