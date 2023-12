Cal Gaunt

Lunes 4 Diciembre 2023 10:58

Lewis Hamilton dice que preferiría trabajar con Mercedes en un auto que pueda vencer a la competencia que ponerse al volante del "auto más dominante de todos los tiempos".

Hamilton y Mercedes dominaron durante años la Fórmula 1. El británico ganó seis de sus siete títulos mundiales para la superpotencia alemana y fue el hombre a batir en la parrilla durante mucho tiempo. La última victoria del piloto de 38 años se remonta a 2021.

Ahora es Max Verstappen quien bate récord tras récord, mientras que Red Bull Racing tiene, con diferencia, el paquete más fuerte en la pista. Sin embargo, Hamilton tiene poco interés en pilotar para la formación austriaca.

Sueños de un coche ganador

"Creo que extender mi contrato demuestra mi compromiso con el equipo", dijo Hamilton en F1i. com. "Seamos honestos, todo piloto que corre aquí sueña con estar en un auto ganador y creo que en mis años más jóvenes en McLaren, cuando no tenía tanto éxito, habría sido mucho más atractivo", agregó.

"Cuando nos mudamos a este equipo, disfruté venir a un equipo que aún no tenía éxito, pero tenía la visión de crecer y construir el equipo. Una vez que lo hicimos, fue una sensación mucho mejor", menciona.

Significa poco

El piloto de Mercedes continúa: "A todos los conductores aquí les gustaría conducir el Red Bull, y yo digo que no. No me gustaría conducirlo y sentir lo bueno que es, todo piloto quiere eso. Hemos tenido dos años difíciles. Y si trabajamos para vencer a ese auto, será una sensación mucho mejor que estar en el mejor lugar", destacó.

"Eso no significaría mucho para mí: subirme al coche más dominante de todos los tiempos. Trabajar con el equipo y poder vencerlos... Eso sería mucho mejor para mi legado", concluye contundente el piloto británico.