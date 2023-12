Becky Hart

Viernes 1 Diciembre 2023 08:20

Sergio Checo Pérez tuvo el nada envidiable trabajo de enfrentarse a Max Verstappen en Red Bull este año. Eso le ha provocado un gran daño, igual que a otros ex compañeros del neerlandés.

El mexicano registró dos victorias tempranas para dar una breve esperanza de que las cosas pudieran estar igualadas, solo para que Verstappen iniciara la temporada más dominante en la historia de la F1.

Mientras que los otros conductores se vieron obstaculizados por su coche claramente más lento, no había tal excusa para Sergio.

Con demasiada frecuencia en 2023 sufrió en las qualys, dejándole mucho que hacer en carrera y sin posibilidades en el Campeonato.

Bernie Collins, ex estratega de carrera de Aston Martin, trabajó con él cuando ese equipo corría como Force India, lamenta la temporada que tuvo.

“Creo que su reputación ha recibido un duro golpe, y creo que cuando comenzamos el año, él era muy fuerte; me sorprendió lo fuerte que era contra Max”,

“Él no es el conductor que es Max, Max es un conductor mucho más fuerte”, aseguró en el Podcast Beyond The Grid.

Sergio Pérez pasó la segunda mitad de la temporada jugando el papel secundario de Max Verstappen

Pérez no es el único que tuvo problemas

Sin embargo, Collins ofreció un análisis de los problemas de Pérez, citando el hecho de que pasó de ser líder del equipo a ser el principal desde anotar puntos en sus días en Force India hasta jugar un papel secundario en Red Bull.

“Debe ser mucho más fácil liderar un equipo que luchar detrás, semana tras semana. Debe haber mucha más confianza para conseguir buenos puntos y hacerlo bien en la clasificación, sea cual sea el caso. Eso debe ser mejor que ser el segundo conductor.

“Y la cantidad de personas que han fracasado en ese asiento de Red Bull: Albon, Ricciardo no lo hizo muy bien, Gasly, hay tanta gente a la que no le ha ido bien en ese asiento de Red Bull", agregó.