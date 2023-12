Jan Bolscher

Viernes 1 Diciembre 2023 08:11

Lando Norris y Max Verstappen se llevan muy bien, pero el piloto de McLaren aún reacciona con fuerza cuando un periodista le llama el 'BBF' del tres veces campeón del mundo.

En el paddock de Fórmula 1 se ve a menudo que Verstappen y Norris pasan mucho tiempo juntos, pero los dos también se buscan regularmente compañía fuera de la pista.

Ambos pilotos ya han expresado su respeto mutuo en varias ocasiones, lo que, entre otras cosas, generó especulaciones sobre un posible traspaso del británico a Red Bull Racing, algo que a Verstappen le gustaría, aunque no parece ser una posibilidad por el momento.

Feroz reacción hacia Norris

Cuando un periodista llama a Norris el 'BFF' (Best Friends Forever) del tres veces campeón mundial En Abu Dhabi, sin embargo, el británico de 24 años responde con firmeza:

"Él no es mi mejor amigo. No vuelvas a decir eso. Nos respetamos y nos llevamos bien, somos una especie de amigos, pero no es nada más que eso. Simplemente nos respetamos mucho el uno al otro", reclamó.

Respeto mutuo

No es una reacción extraña por parte del piloto de McLaren. La última vez que los dos hablaron muy bien el uno del otro, se difundieron numerosos rumores.

Además, en los deportes de motor, en la pista, hay poco espacio para la amistad. Especialmente ahora que McLaren parece haber dado un paso adelante, los dos se encontrarán regularmente en cabeza de carrera. Y una vez que se apagan las luces, lo único que existe es competencia.