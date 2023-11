Vincent Bruins

Sábado 25 Noviembre 2023 10:13

George Russell se ha clasificado en cuarta posición para el Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dhabi, pero reveló que ha estado muy enfermo últimamente.

La fase final de la temporada 2023 comenzó la semana pasada con el primer Gran Premio en Las Vegas en más de cuarenta años.

Russell estuvo en buena forma en el circuito del Strip de Las Vegas. Se clasificó tercero detrás de Charles Leclerc y Max Verstappen, finalmente cruzó la meta en cuarto lugar, pero cayó a la octava posición debido a una penalización de tiempo.

La dirección de carrera creyó que él había provocado el contacto con Verstappen. Max ganó la carrera en la ciudad del juego por delante de Leclerc.

Russell está octavo en el campeonato

Incluso ahora en Abu Dhabi, Russell parece ser capaz de mantener el liderato del grupo. Fue más rápido que nadie en dos de las tres sesiones de entrenamientos libres y luego marcó el cuarto mejor tiempo en la clasificación en el circuito de Yas Marina.

Problemas

"He estado muy enfermo durante las últimas dos semanas", explicó Russell a. "Y he sido muy, muy rápido, así que no sé si tengo que estar enfermo más a menudo o lo que sea, pero me he sentido muy cómodo en el coche estas últimas dos semanas.

"En promedio, sólo duermo unas tres veces cada noche, así que tal vez este sea el secreto que el resto aún no ha descubierto. No sé cuál es, pero hay sentimientos encontrados.

"Antes de este fin de semana estaríamos contentos con P4 , pero después de nuestra actuación de esta mañana [en los entrenamientos libres 3]... Fuimos los más rápidos en cada vuelta. Y entre los entrenamientos y la clasificación solo fuimos seis décimas más rápidos.

"Teniendo en cuenta que hacía mucho más frío y teníamos menos combustible en el coche, no dimos el salto que debimos haberlo dado. Así que fue bastante decepcionante", declaró.