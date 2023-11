Después de cada fin de semana de Gran Premio, a los pilotos se les asigna una puntuación de Power Ranking basada en la evaluación de cinco miembros del jurado.

Max Verstappen consiguió su decimoséptima victoria de la temporada durante el Gran Premio de Las Vegas, sin embargo, esta vez no fue suficiente para que lograra terminar en la cima de la clasificación, ya que un estelar Charles Leclerc dio su mejor actuación de la temporada peleando de tu a tu con los dos Red Bull

Leclerc obtuvo la pole positon de la carrera en un fin de semana donde los Ferrari rindieron de maravilla, sin embargo de nuevo no pudo quedarse con la victoria y terminó viendo a Max Verstappen llevarse el trofeo en la ciudad del pecado, aunque el momento destacado de la carrera fue cómo le arrebató a Checo Pérez la segunda posición, dándole un 9.0 en el ranking.

El top cinco de la tabla lo completaron Verstappen (8.6), Esteban Ocon (7.8), Oscar Piastri (7.6) y el español Carlos Sainz empatado con Checo (7.4). Para el caso de Sainz es una sensación muy agridulce su carrera, ya que se vio afectado por una situación totalmente ajena a él que le dio una sanción de diez posiciones al pasar por arriba de una alcantarilla que no estaba sellada.

Alonso por su parte, se quedo fuera e esta ocasión del raking, cediendo el lugar a su compañero Lance Stroll que tuvo una de sus mejores carreras de la temporada y colándose a la séptima posición del ranking con un 7.2 de calificación.

Los tres pilotos que cierran este ranking de Las Vegas son Pierre Gasly (7.0), Alex Albon (7.0) y Logan Sargeant (6.8).

