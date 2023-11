Ángel Armando Castellanos

Lunes 20 Noviembre 2023 05:56

Sergio Checo Pérez no estará seguro en Red Bull si Daniel Ricciardo se mantiene en AlphaTauri. Eso es lo que piensa el periodista Will Buxton.

El experto considera que el australiano está en el filial -que cambiará de nombre en 2024- para ser una amenaza para el mexicano.

"Absolutamente no. Mientras Daniel [Ricciardo] esté en AlphaTauri, él [Pérez] no estará seguro". La única razón por la que Daniel está allí es para presionarlo", asegura en el podcast Fast and Curious.

Todo se trata del nivel que el Honey Budget muestre. Si vuelve a ser el de antes, entonces Sergio debería estar preocupado.

. "Si Daniel recupera su antigua forma, lo pondrán nuevamente en el auto junto a Max porque esa era la mejor pareja de pilotos que tenían", pronostica.

Segundo lugar

La clave para el mexicano es acabar sólo detrás de Max Verstappen cada fin de semana. Si logra eso, podrá estar más tranquilo.

"Entonces, si Checo no puede lograr un desempeño equilibrado y no obtiene consistentemente segundos lugares - dado que es el auto más fuerte en la parrilla, entonces esa es la expectativa mínima - entonces, ¿qué está haciendo, por qué está allí? En ese caso, surgirán esas preguntas", agrega.