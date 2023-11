Cal Gaunt

Miércoles 15 Noviembre 2023 09:55

El piloto de Alfa Romeo Fórmula 1, Valtteri Bottas, podría ser la elección perfecta para acompañar a Max Verstappen en Red Bull, dice el experto en F1 Peter Windsor.

Verstappen ha conseguido 17 de las 19 victorias de Red Bull en Grandes Premios y aseguró su tercer título consecutivo de campeonato mundial.

Su compañero de equipo Sergio Pérez, mientras tanto, ha tenido dificultades para encontrar la forma. Aunque el piloto mexicano mostró un ritmo decente en el Gran Premio de Brasil, la temporada del piloto de 33 años se ha visto eclipsada por una serie de errores, lo que lo llevó a un apretado enfrentamiento contra la estrella de Mercedes, Lewis Hamilton, por el segundo lugar en la categoría de pilotos. campeonato.

Windsor, que ha defendido incondicionalmente a Pérez a pesar de su caída en forma, ahora está reconsiderando la idea de que Red Bull podría necesitar reemplazar a Pérez después de que Fernando Alonso de Aston Martin superó a Pérez en la última vuelta del Gran Premio de Brasil y consiguió el último puesto en el podio el fin de semana pasado.

Peter Windsor cree que Valtteri Bottas podría ser una opción sólida para Red Bull

Las especulaciones sobre el futuro de Sergio Pérez con Red Bull han abundado después de haber sido superado durante toda la temporada por Max Verstappen

Valtteri Bottas tiene experiencia de competir en lo más alto de la parrilla después de acompañar a Lewis Hamilton en Mercedes

“Tal vez ahora se podría decir que Pérez, después de haber sido derrotado por Fernando Alonso y Aston Martin en Brasil, tal vez ha llegado el momento de pensar en contratar a alguien que sea un poco más adaptable y un un poco más corredor en todas las condiciones que Sergio Pérez”, dijo Windsor en su Canal de YouTube.

“Probablemente no en términos de ritmo. Porque no quieres a un George Russell ahí, no quieres a un Oscar Piastri ahí, agitando las cosas. ¿Y a quién más pondría en ese segundo asiento?", menciona Peter.

Después de examinar la mayoría de las credenciales de la parrilla, Windsor se decidió por Bottas como el piloto al que Red Bull debería ponerle un contrato de varios años.

No está en el futuro de Audi

Peter Windsor cree que Red Bull debería ofrecerle a Bottas un contrato de varios años

“Valtteri Bottas sería otro tipo que creo que haría un buen trabajo en ese segundo Red Bull”. dijo Windsor. “Es el tipo de persona que Red Bull contrataría en realidad porque tiene un buen pedigrí y es un poco más callado que Pérez", agregó. “Valdría la pena hacerle una oferta a Bottas porque no puedo imaginar que él imagine que estará en el futuro de Audi, estoy seguro de que no. Así que un buen contrato de dos años para Bottas sería una muy buena decisión", sugiere el analista.

Por ahora, el director del equipo Red Bull, Christian Horner, se mantiene firme en que Sergio Pérez competirá junto a Verstappen durante la temporada 2024, incluso si pierde el segundo lugar frente a Hamilton.