Remy Ramjiawan

Domingo 12 Noviembre 2023 08:00 - Actualizada: 08:00

Sergio Checo Pérez planea correr las 24 Horas de Le Mans cuando termine su etapa en la Fórmula 1.

Desde hace tiempo Max Verstappen ha reconocido que le encantaría competir en esta prueba y ahora el mexicano se suma.

Varios conductores de la F1 han causado sensación en la icónica carrera de 24 horas en el pasado. Por ejemplo, Nico Hülkenberg logró ganar las 24 Horas de Le Mans en 2015 y Fernando Alonso incluso logró hacerlo en dos ocasiones, en 2018 y 2019.

El actual número 2 del Campeonato de Pilotos tiene contrato con Red Bull hasta finales de 2024 y recientemente admitió a ESPN que renovar no está en su lista de prioridades en este momento, pero que cuando haya charlas, todo fluirá bien.

Futuro después de su carrera en la F1

En una entrevista con uno de sus patrocinadores, el tapatío reconoció que no desearía seguir ligado al Gran Circo cuando se retire.

"Después de la F1, mi gran objetivo sería convertirme en un hombre de negocios exitoso, aprender sobre negocios", reconoció.

Sin embargo, Checo no puede negar que las carreras siempre te gustarán.

"No tengo ninguna otra categoría en mente. Me gustaría correr las 24 Horas de Le Mans, pero sólo si se presenta la oportunidad adecuada. Aparte de eso, hoy diría que no, pero no sé qué pasará cuando deje la F1", explicó.