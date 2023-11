Vincent Bruins

Lunes 6 Noviembre 2023 08:42

El Gran Premio de F1 de São Paulo comenzó de forma extraña para muchos pilotos gracias a un choque durante la primera fase de la carrera. Daniel Ricciardo, entre otros, estaba detrás de los pilotos implicados en el accidente y está contento de no haber sido golpeados.

Caída en la primera curva

Las cosas salieron completamente mal durante la primera ronda de la carrera en Brasil. Después de que diecinueve pilotos comenzaran la carrera, gracias al abandono de Charles Leclerc durante la vuelta de formación, las cosas salieron mal. Alex Albon fue golpeado tanto por Nico Hülkenberg como por Kevin Magnussen . Albon y Magnussen iban tras la primera curva. Lo sorprendente del accidente fue que un neumático voló por el aire y casi o incluso impactó por completo a varios coches, incluido el de Ricciardo.

En palabras a Motorsport.com Ricciardo recuerda el inicio de la carrera. "Fue un comienzo de carrera complicado. Vi un accidente bastante grande frente a mí y había muchos escombros"

"Sentí que estaba superándolo, pero en un momento vi que un neumático se salía de la llanta. y volaba por el aire, como un frisbee, empezando a acercarse, entonces recuerdo que estaba agachándome y no sentí nada golpeándome, entonces miré por los espejos y vi que la llanta había golpeado y dañado mi alerón trasero. Eso fue frustrante, por supuesto. Ahora que recuerdas esas cosas, es bueno que no me haya golpeado en la cabeza" agregó,

Cambio inmediato< /h2>

Ricciardo rápidamente pasó a ser deportivo, como él mismo notó. "Es curioso, tan pronto como me di cuenta de que no me había golpeado, miré el ala y pensé: '¡Maldita sea!' Así que mi alivio inmediato se convirtió en decepción porque me di cuenta de que la carrera podría había terminado", declaró.

"Es curioso, creo que cuando estás en ese modo de carrera ni siquiera piensas en ello. Pero ahora, en retrospectiva, por supuesto, estoy agradecido. Todos salimos sanos y salvos. Siempre podría ser peor. Me voy con la sensación de que ciertamente estoy un poco agradecido por ello" finalizó el asutraliano