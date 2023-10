Jan Bolscher

Martes 24 Octubre 2023 13:11

Lando Norris espera que la FIA escuche los consejos de los pilotos sobre los límites de la pista. El británico quiere que la asociación internacional de deportes de motor haga cumplir sus propias reglas de manera consistente y no le importaría tener sanciones más severas.

Después de Valtteri Bottas, Pierre Gasly, Sergio Pérez y más constantemente salgan de los límites de pista, Norris también habla sobre las blandas sanciones al respecto y también destaca la hipocresía de George Russell, quien él mismo indicó durante el Gran Premio de España que no estaba bien que los pilotos pudieran cortar la pista con sólo una penalización de cinco segundos como consecuencia.

Russell se salió de la pista en la curva 18 el pasado sábado durante el Sprint del Gran Premio de Estados Unidos para adelantar al compañero de equipo de Norris, Oscar Piastri. Al final, una penalización de cinco segundos sólo le costó una posición al piloto de Mercedes.

A propósito

"Lo que me parece un poco extraño es que estas cosas se hayan mencionado con tanta frecuencia durante las < i>sesiones informativas", dijo Norris a los medios presentes en Texas. "Es un punto que planteamos cada vez y es un punto que el propio George planteó en Barcelona, donde puedes adelantar a dos coches si tomas la trazada exterior en la curva 1 y vas demasiado rápido, por así decirlo, para salir de la pista. con premeditación, como vimos hacer a la gente en Rusia en las curvas 1 y 2.", dice Norris.

"Es algo para lo que puedes prepararte fácilmente. Y estoy bastante seguro de que así es como podemos llegar a la conclusión de que la gente lo hace a propósito", aseguró el británico.

< h2>Sanciones más severas

"Si eres más rápido, puedes adelantar a alguien cortando el paso y entonces fácilmente puedes sumar cinco segundos", continuó el piloto de McLaren, explicando por qué una penalización de cinco segundos no es suficiente.

"La FIA vino y dijo: 'Está bien, lo haremos de tal manera que tengas que devolver la posición'. Pero ahora han sentado el precedente de que ni siquiera tienes que hacerlo", dijo molesto Lando.

"Eso ya no es así. Así que no creo que haya ninguna coherencia allí otra vez, y estoy un poco sorprendido por eso. Había una lista bastante clara de reglas de lo que iban a hacer si algo así sucediera. Pero claramente no lo cumplen", agregó.

A Norris le gustaría que los pilotos tuvieran que ceder inmediatamente una plaza cuando se produjera un adelantamiento fuera de la pista, o que las sanciones fueran más severas. "La gente se sale con la suya en demasiadas cosas", concluyó el piloto de McLaren.