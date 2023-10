Lando Norris y McLaren han recurrido a X, antes conocido como Twitter, para burlarse de Lewis Hamilton, después de que la descalificación del siete veces campeón del mundo significó que Norris consiguiera otro segundo puesto en el Gran Premio de Estados Unidos.

Hamilton y Charles Leclerc de Ferrari fueron descalificados al final de la carrera, luego de que los comisarios descubrieran que había un desgaste excesivo en sus patines.

Las reglas establecen que si la tabla de un auto de Fórmula 1 muestra un desgaste de más de 1 mm, el conductor de ese auto será descalificado. Tras una inspección aleatoria, se descubrió que ambos coches habían infringido esas reglas.

Eso significó que Norris, quien había sido superado por Hamilton en las etapas finales de la carrera cuando el piloto de 38 años intentaba perseguir al eventual ganador Max Verstappen, ascendió en el orden para lograr su quinto segundo puesto de la temporada, en el Gran Premio número 100 de su carrera.

Sin embargo, la descalificación de Lewis Hamilton supuso que Lando Norris ascendiera al segundo puesto en el Gran Premio de Estados Unidos. La descalificación de Leclerc también significó que Norris pudo adelantar al piloto monegasco en el campeonato de pilotos, demostrando el gran trabajo que ha estado haciendo el joven británico en 2023, especialmente desde el Gran Premio de Gran Bretaña.

En una publicación en su cuenta X, Norris agradeció a Hamilton por su "regalo" del segundo lugar, alterando hilarantemente la foto que se había tomado con su trofeo del tercer lugar.

Después de que anoche se emitiera un comunicado diciendo que tanto Hamilton como Leclerc estaban siendo investigados, hubo una espera nerviosa por parte de los equipos en todo el paddock para ver si su resultado mejoraría.

Williams se benefició enormemente de las eventuales descalificaciones que se produjeron, con ambos pilotos pasando de no tener puntos al noveno y décimo lugar respectivamente, lo que significa que Logan Sargeant pudo sumar su primer punto en la F1.

Algunos creían que a Hamilton le habían robado lo que fue una muy buena actuación del siete veces campeón del mundo durante el fin de semana, donde pudo demostrar una vez más que tiene lo necesario para seguir compitiendo con los pilotos más jóvenes de la parrilla.

Sin embargo, McLaren resumió perfectamente la montaña rusa de emociones que muchos de sus fanáticos, y de hecho los fanáticos de otros equipos, habrían pasado anoche.

Every papaya fan who is waking up right now... 😅#USGP 🇺🇸 pic.twitter.com/UkXQoMx7p5