Ángel Armando Castellanos

Viernes 13 Octubre 2023 07:20 - Actualizada: 11:40

Fernando Alonso ha apostado por una solución simple a las altas temperaturas como las del Gran Premio de Qatar: que la carrera empiece más tarde.

Donde su jefe, Mike Krack, pone sobre la mesa el uso del aire acondicionado, Alonso cree que sólo es necesario esperar a que el calor disminuya.

Definitivamente no esperaba pasarlo tan mal. Sucedió que acabó con algunas quemaduras provocadas, además, por el propio funcionamiento de su coche.

"Para ser honesto, fue una sorpresa, porque no estuvo tan mal en los entrenamientos libres. Tal vez hacía viento o algo así y hoy extrañamos ese viento o algo así, esa ventilación.

“Fue extremo. Necesitamos ver si en el futuro hay alguna solución y, en algunas condiciones extremas, podemos acordar retrasar el inicio o lo que sea”, avisó recientemente.

Bottas

Valtteri Bottas reclamó que es peligroso correr cuando la temperatura del coche es más alta que la del cuerpo y que tiene que existir un límite para evitar que se compita bajo esas circunstancias.

"Sí, [hubo] una gran diferencia. Incluso son tres grados. Cuando en el coche hace más calor que la temperatura corporal, no son buenas noticias. Más calor que esto ya no sería seguro.

“Debería haberlo. Porque, por supuesto, todos los pilotos hemos intentado completar la carrera y no vas a parar si aún puedes conducir. Pero en algún momento se vuelve insalubre y riesgoso. No me pondría más caliente que esto”, reclamó.

Vasseur

El jefe de Ferrari, Fred Vasseur, coincidió en que no es posible que se permitiera una competencia así.

"Bueno, creo que estamos cerca del límite cuando hay conductores que se detienen porque no pueden continuar. Tienen la lucidez para detenerse, pero también podrían chocar. Significa que tenemos que pagar". atención.

“Creo que estuvimos muy cerca del límite o por encima del límite este fin de semana. Pero para el futuro, creo que el año que viene la carrera en Qatar será a principios de diciembre y hay una gran diferencia en términos de temperatura y humedad", expuso.