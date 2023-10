Nazario Assad De León

Lunes 9 Octubre 2023 10:54

Lando Norris dice que su compañero Oscar Piastri le ganó en velocidad en Qatar, a pesar de que al británico le dijeron por la radio de a bordo en la fase final de la carrera que ya no podía atacar.

El fin de semana de carreras en el Circuito Internacional de Losail resultó fructífero para el equipo McLaren. Piastri ganó la carrera de velocidad el sábado, seguido por Max Verstappen y Norris.

Durante el Gran Premio, el impresionante debutante de Fórmula 1 logró terminar segundo detrás de Verstappen, seguido por su compañero de equipo. McLaren ha alcanzado ahora los 219 puntos en el campeonato de constructores y ha reducido así aún más la diferencia con Aston Martin y Ferrari. Están en cuarto y tercer lugar con 230 puntos y 298 puntos respectivamente.

Órdenes de equipo

Sin embargo, en la fase final de la carrera, parecía ponerse emocionante cuando Norris alcanzó rápidamente a Piastri en neumáticos nuevos. Sin embargo, al conductor de 23 años le dijeron por la radio de a bordo que no podía atacar porque el equipo no quería correr ningún riesgo.

"Para ser honesto, me sorprendió un poco", dice Piastri. "Lo habría aceptado de todos modos. Pero obviamente había muchas preocupaciones sobre los neumáticos y los límites de la pista y cosas así. Así que sí, creo que era lo más importante asegurar el segundo y tercer lugar para el equipo". agregó.

Honestamente derrotado

Norris respondió por la radio de a bordo al principio lógicamente decepcionado, pero después se limitó a elogiar a su compañero de equipo: "Yo no lo sé "Tan pronto como me acerqué a Oscar, me costó mucho el aire sucio", dice.

"Incluso con los rezagados, tan pronto como te acercabas a los tres segundos, inmediatamente perdías tiempo. En un circuito donde hay tantas oscilaciones largas, es un gran desafío conducir en aire sucio", dije Norris.

"Creo que mi velocidad fue definitivamente un poco mejor, pero es difícil saberlo con seguridad. Oscar lo hizo muy bien este fin de semana. Me venció. Fue muy rápido, cometió menos errores y terminó por encima de mí. Me quito el sombrero ante lo que hizo."