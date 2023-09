Nazario Assad De León

Miércoles 27 Septiembre 2023 14:20 - Actualizada: 14:21

El piloto de carreras de IndyCar, Agustín Canapino ha dicho que su rival y campeón de IndyCar 2023, Alex Palou, es un piloto "más completo" que Max Verstappen.

A la edad de sólo 26 años, Palou recientemente obtuvo su segundo campeonato en los últimos tres años en la serie IndyCar, una vez más aniquilando a sus rivales para ganar por 78 puntos, mientras lidiaba con algunos problemas fuera de la pista. Problemas relacionados con su contrato con McLaren.

Verstappen también tiene sólo 26 años y está a punto de conseguir su tercer título consecutivo de campeonato mundial de Fórmula 1 después de otra temporada dominante en este deporte.

Canapino, que se encuentra entre varios pilotos que buscan alcanzar a Palou en 2024, ahora ha comparado directamente a los dos, sugiriendo que el hombre de IndyCar sale victorioso.

"Palou es sobresaliente porque para mí es el mejor piloto del mundo en mi opinión", dijo a Fox Sports Argentina. "Si no es el mejor, está entre los tres mejores", agregó.

"En mi opinión, Palou es más completo que Verstappen. Lo que hace Palou en IndyCar para mí es realmente como ser un extraterrestre.", sentenció el argentino sobre el español.

No hay asiento de F1 en el horizonte para Palou

Palou estuvo cerca a conducir con el equipo IndyCar de McLaren

La oportunidad de Palou de correr junto a Verstappen en la F1, al menos a corto plazo, parece inexistente.

El catalán había estado planeando competir con el equipo IndyCar de McLaren la próxima temporada, con la esperanza de impresionarlos y conseguir un asiento en la F1 en el futuro.

Sin embargo, al darse cuenta de que su pareja de Lando Norris y Oscar Piastri lucía bien. Aunque estaba previsto que durara muchos años, Palou decidió quedarse con su equipo Chip Ganassi para tener la mejor oportunidad posible de seguir ganando en la serie IndyCar. Ahora McLaren lo está demandando.

Canapino cree que Palou no necesita demostrar su valía en la F1 para ser considerado el mejor.

"Verstappen también es otro extraterrestre", continuó. "No dejen que los seguidores de Verstappen me critiquen porque yo también tengo a Verstappen en el limbo pero, para mí, el hecho de correr en óvalos hace que los pilotos de IndyCar sean diferentes porque el óvalo es el extremo absoluto y la F1 no tiene eso.

"Por eso, para mí, un piloto como Palou, que marca la diferencia en todo tipo de circuitos, en todo tipo de disciplinas, le convierte en un extraterrestre." concluye Agustín.