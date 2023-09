Ángel Armando Castellanos

Viernes 15 Septiembre 2023

Sergio Checo Pérez ha sido respaldado por varios jefes de equipo tras el ataque racista que sufrió de Helmut Marko, asesor de Red Bull, quien lo llamó "sudamericano" en forma despectiva.

En conferencia de prensa, Toto Wolff (Mercedes), Günther Steiner (Haas), Zak Brown (McLaren) y Alessandro Alunni Bravi (AlphaTauri) condenaron la falta de respeto de Marko.

"Nos reímos de América del Sur. Pero es un tema que no tiene ninguna gracia. Y no es sólo lo que se ha dicho, sino también la mentalidad, de que incluso se pueden pensar en estas cosas. Y eso no tiene lugar en la F1.

“Eso no es algo que debería haberse dicho en el pasado, y ciertamente no ahora ni en el futuro", reclamó Wolff.

Tal como ha insistido Lewis Hamilton, el dirigente consideró que es importante que la categoría tenga a más representantes de minorías.

“Todos sabemos que necesitamos más diversidad en la F1, más inclusión, y los equipos hacen todo lo posible para crear un entorno donde esto sea posible. Y obviamente declaraciones como esta no arrojan la luz que la F1 merece para todas las actividades”, agregó.

Haas

Steiner advirtió que las cosas han cambiado y que es importante que todo el mundo se adapte y convierta el deporte en un sitio más amable.

"Los estereotipos hoy en día ya no están bien. Tenemos que tener cuidado con lo que decimos.

“A veces es muy difícil de hacer, porque lo que dices no lo dices en serio, y entonces no deberías decirlo, obviamente, si eres consciente de ello", expuso.

El directivo se dijo sorprendido por el error de Marko porque el país de Sergio no está en el sur del continente americano, sino que pertenece a la región norte.

"No lo escuché porque podría haber entendido cómo se decía en alemán, así que simplemente lo leí y tal vez en la traducción suene diferente.

“Pero creo que es lo que es. Y creo que lo están solucionando. ¡Y me sorprendió escuchar que México estaba en Sudamérica!", añadió,

AlphaTauri

Alunni, encargado del filial de Red Bull, consideró que lo más valioso es que el deporte sea un lugar más abierto y que es importante reflejar eso en cada momento.

"Para mí es muy importante, como F1, como comunidad, debemos ser respetuosos. Iniciamos un camino todos juntos hacia la diversidad y la inclusión.

“No necesitamos simplemente tener una estrategia en marcha. Necesitamos tener comportamientos que muestren a la gente cómo valoramos esto en la F1 y debemos tener cuidado al comentar las cosas", explicó.

Por su origen también ha sido discriminado y entiende perfectamente el enojo de los mexicanos con los dichos de Helmut.

"Soy italiano. Por eso sé que a veces nos hemos enfrentado a los mismos comentarios los italianos. Creo que hay que respetar a todos.

“Todos estamos trabajando duro, todos estamos tratando de demostrar que podemos hacer un buen trabajo aquí en la F1 en cualquier nivel, desde pilotos hasta personas. Sólo necesitamos mostrar realmente inclusión y demostrar que la F1 es una comunidad abierta, donde todos pueden encontrar su lugar”, apuntó.

McLaren

Finalmente, Brown comprende perfectamente el enojo mexicano hacia las palabras de Marko y avisó que no se puede insultar a nadie.

“No fue un gran comentario, se puede entender por qué la gente se sintió ofendida por él. Yo mismo no lo escuché. Sólo lo he leído.

"Pero hay que ser muy respetuoso con todos y no hacer comentarios que puedan verse de forma inapropiada”, reclamó.