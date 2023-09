Helmut Marko realiza OTRO ataque racista contra Checo y México

Jan Bolscher

Viernes 8 Septiembre 2023 08:13

Helmut Marko, asesor de Red Bull Racing, respondió a las críticas después de que dijera que Sergio Pérez no está tan centrado como Max Verstappen o Sebastian Vettel porque es sudamericano y lanzó un nuevo comentario racista.

El CEO de Red Bull Racing fue invitado al programa de televisión austriaco ServusTV en Hangar-7 a principios de esta semana. Aquí se discutió, entre otras cosas, el cambio de forma de Pérez y el segundo puesto en Monza.

Checo es el único que ha logrado ganarle a Verstappen en 2023

Marko calificó la actuación del mexicano en Italia como uno de sus mejores fines de semana, pero también hizo varios comentarios lamentables: "Sabemos que tiene problemas en la clasificación. Tiene fluctuaciones en su forma. Es sudamericano y no está tan concentrado como Max o Sebastian [Vettel]", dijo.

Justificación

Este comentario en particular causó mucha conmoción en Internet. No sólo porque México está en Norteamérica y no en Sudamérica, sino porque el comentario sobre el origen de Pérez sería discriminatorio.

En plataformas como Reddit y Twitter ha habido muchas críticas en los últimos días y Marko reaccionó con otro lamentable comentario: "No estaba previsto así. Quise decir que un mexicano tiene una mentalidad diferente a la de un alemán o un holandés. Pero quién sabe, tal vez lo tenga bajo control", comentó en OE24.