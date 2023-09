Lauren Sneath

Fred Vasseur, director del equipo Ferrari, defendió la decisión de dejar que Carlos Sainz y Charles Leclerc se enfrentaran hacia el final del Gran Premio de Italia.

Sainz estaba en P3 por delante de Leclerc con únicamente un puñado de vueltas por delante, y el equipo permitió al piloto monegasco luchar por ganar una posición en el podio.

Afortunadamente para Sainz, Leclerc no pudo alcanzarlo en las últimas vueltas y el español logró su primer podio de la temporada, mientras que su compañero de equipo ocupó la cuarta posición.

Carlos Sainz logró el tercer puesto en el Gran Premio de Italia

La decisión marcó un alejamiento de la estrategia habitual de Ferrari, que prioriza las necesidades del equipo por encima de la gloria del piloto individual. En ocasiones anteriores, a Carlos no se le permitió luchar contra Charles al frente, sino que se le ordenó mantener su posición y garantizar un buen resultado general del equipo.

Sacrificio

Pero parece que el equipo cambió de rumbo en Monza, y Vasseur ha insistido en que la decisión fue "la mejor manera de agradecer a los fans por su apoyo". Dijo que estaba "orgulloso" de cómo se comportaban los conductores y añadió que quería dejarlos "libres" en lugar de limitarlos.

Según lo recogido por Corriere della Sera, Vasseur explicó: "Fue la mejor manera de agradecer a los aficionados por su apoyo, no era justo establecer un orden a cuatro vueltas del final.

“Confié en ellos, dije que no corriera riesgos, aunque en estos casos el 'riesgo cero' no existe. Estoy orgulloso de cómo se comportaron y el resultado. Fue mi decisión, en estas cosas me corresponde a mí decir la última palabra.

"Me sentí más cómodo dejándolos libres que constriñéndolos. No es que no lo hiciera. No dudo en esos momentos también”, comentó.