Nazario Assad De León

Lunes 4 Septiembre 2023 16:16

Max Verstappen grabó su nombre en los anales de la historia de la Fórmula 1 al conseguir su décima victoria consecutiva en el Gran Premio de Italia.

Sin embargo, el viaje del conductor holandés hacia este notable logro no estuvo exento de desafíos. En una apasionante carrera en Monza, Verstappen luchó por llegar a lo más alto del podio, pero su victoria no fue tan sencilla como podría parecer.

El piloto de Red Bull admitió que tuvo que "reducir drásticamente la velocidad" en las últimas etapas del Gran Premio para llegar al final.

Verstappen reveló después de la carrera que tuvo suerte de no tener que detener el auto en la pista.

"A pocas vueltas del final tuve que reducir drásticamente la velocidad para llegar al final", dijo a Sky Sports. "Aún no sé qué fue, simplemente me dijeron que hiciera lo que estaba haciendo. Si hubiera sido un fallo, por supuesto, detienes el coche, pero ese no fue el caso."

Márgenes de victoria

Verstappen también dijo cómo la degradación mejorada de los neumáticos de Red Bull jugó un papel fundamental en su victoria.

"Nuestra degradación de los neumáticos fue mucho mejor hoy", afirmó. "Tuvimos un desgaste trasero mucho mejor". "Esto es lo que esperaba después de ayer porque usaron un ala súper delgada, que funcionó muy bien para la clasificación", agregó,

"Pero, al final del día, son los puntos anotados en la carrera. carrera, y eso es en lo que tienes que concentrarte", sentenció Max

Con esta décima victoria consecutiva, Verstappen no solo ha creado un récord sino que también ha solidificado aún más su posición en la cima de la clasificación del campeonato de pilotos con 364 puntos.