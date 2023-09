Nazario Assad De León

Nico Rosberg, ex campeón de F1 y ex piloto de Mercedes, entre otros, insinuó el pasado fin de semana que Lando Norris podría dejar McLaren antes de lo esperado.

El ex piloto de Mercedes, ahora analista, discutió el futuro de Norris con su colega David Croft durante la tercera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Italia.

Norris ha llamado la atención de muchos equipos desde que hizo su debut en la categoría reina en 2019, pero este año su talento realmente se demostró cuando McLaren mejoró su auto y comenzó a estar a la altura de sus habilidades.

Ha logrado la segunda posición en los Grandes Premios de Gran Bretaña y Hungría y muchos equipos en la parrilla seguramente habrán tomado nota de su forma este año, así como de años anteriores con un auto menor.

La cuestión es si es realista pensar que McLaren dejará marchar al británico antes de finales de 2025.

Norris ocupa actualmente la octava posición en el Campeonato de Pilotos, con ocho podios en su carrera en F1 a su nombre y tiene contrato con McLaren hasta 2025 y el jefe del equipo, Zak Brown, ya ha dejado claro que no tiene cláusula de salida en el contrato, frustrando las esperanzas de otros equipos de alejarlo de McLaren a menos que llegue mucho dinero puesto por el equipo en cuestión.

A pesar del contrato actual de Norris con McLaren, los rumores están trabajando horas extras, esta vez impulsados por Rosberg. El alemán pareció dar credibilidad a las sospechas de un cambio el fin de semana pasado durante su conversación con Croft en Sky Sports F1.

“¿A dónde va Lando, Crofty? El año que viene ya escucho que se avecina un cambio”. Si bien Croft no pudo responder, no hay duda de que Norris sigue siendo un activo muy valioso para un equipo que no ha podido garantizarle victorias durante años.