Ángel Armando Castellanos

Domingo 27 Agosto 2023 12:06 - Actualizada: 12:19

Fernando Alonso recibió una nueva muestra de cariño por parte de los fanáticos en el Gran Premio de Países Bajos.

Si durante la carrera hubo apoyo, tras el final el público se le entregó por completo y lo aclamó.

La canción Seven Nation Army de The White Stripes fue entonada por los aficionados neerlandeses mientras él daba la entrevista posterior a la competencia.

"Oh! Fernando Alonso. Oh! Fernando Alonso. Oh! Fernando Alonso!", se escuchó con fuerza desde la grada. El ruido era tan fuerte que se coló en la transmisión de F1TV.

El Nano destacó toda la entrega del respetable y expresó que gracias a eso fue mucho más llevadera una prueba tan exigente como la disputada en Zandvoort.

"Los aficionados fueron lo mejor hoy, fue increíble lo que hicieron, hoy será increíble compartir el podio en Zandvoort con Max y Pierre.

"Es una de esas carreras en las que hay que concentrarse y estar enfocado un periodo largo de tiempo, la energía de los fans ayudó mucho", expuso en esa charla.

Segunda vez

Tras el Gran Premio de Canadá, Fernando vivió una situación similar, pero los protagonistas fueron los ingenieros y mecánicos de Aston Martin.

Mientras estaba charlando después de ser segundo lugar -igual que hoy- la famosa melodía fue entonada por todo el personal del equipo, con la misma letra que la de los fans holandeses.

Qué grande el público holandés celebrando la gran actuación de Alonso con el Seven Nations Army 😍 pic.twitter.com/Ofp3hXRIsU — Paco Robles (@letissier4ever) August 27, 2023