Angel Armando Castellanos

Viernes 4 Agosto 2023 07:48

General Motors está incluido en la oferta de Andretti Autosport para unirse a la Fórmula 1 en 2026 y es poco probable que considere asociarse con alguien más.

De acuerdo con Chris Medland en RACER, la compañía de fama mundial, que se asociará con Andretti en su ingreso a la F1 en tres años, no está interesado en la posibilidad de unirse a otro equipo si el de la IndyCar recibe un "no" por respuesta.

Ha habido sugerencias de que una escudería como McLaren, que ha experimentado una mejora notable en su forma, podría ser un posible constructor disponible para colaborar.

Pero GM no considerará tal idea, especialmente mientras todavía está tratando de entrar junto a Andretti a través de la marca Cadillac.

Michael Andretti no ha sido tímido para expresar su punto de vista sobre la F1 mientras intenta ingresar a la parrilla

McLaren podría abrir conversaciones

“Por lo que me han dicho, GM ha dicho que es Andretti o nada en la F1, y si su oferta es rechazada, no volverá. Tal vez McLaren intentaría iniciar conversaciones si Andretti no tiene éxito, pero no lo creo. Llegaré a alguna parte antes de que sepamos el resultado de esa oferta", escribió Medland.

La organización estadounidense ha estado presionando por un lugar en la parrilla del Gran Circo durante algún tiempo e incluso se comprometió a formar un equipo en Fórmula 2 y Fórmula 3, algo que ningún equipo actual de la máxima categoría hace.