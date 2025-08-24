close global

﻿
A generic image of NASCAR Cup Series driver Denny Hamlin

Hamlin and Chastain among NASCAR Cup Series stars penalized at Daytona

Simmey Hannifin Donaldson
The 2025 NASCAR Cup Series regular season is now over, with Daytona International Speedway providing a thrilling finish on Saturday night.

Team Penske star Ryan Blaney emerged as the victor after a dramatic four-wide dash to the line, with just 0.049 seconds separating the No. 12 and Cole Custer in fourth, with Daniel Suarez and Justin Haley in between in second and third.

NASCAR RESULTS: Ryan Blaney serves up playoff heartbreak in dramatic Daytona finish

Elsewhere, it was also a very busy night for the officials at Daytona, with a large number of in-race penalties having been issued. One of the biggest of these, with all of the wrecks and cautions, was 'pitting before pit road is open', with a total of 66 penalties handed out for this infraction throughout the race.

Denny Hamlin fell foul of this on lap 28, whilst repeat offenders included Austin Hill, Tyler Reddick, Todd Gilliland, and Kyle Busch, among others.

Elsewhere, there were multiple punishments for 'commitment line violation', with Busch once again at fault in this regard, as well as Riley Herbst.

Meanwhile, other drivers, such as Ross Chastain, were punished for 'pitting out of his assigned pit box' and 'driving through more than three pit boxes'.

With it being a particularly lengthy penalty report, we'd be here all day if we were to list every single infraction. With that said, let's take a look at the full penalty report as it happened below.

NASCAR HEADLINES: Hendrick Motorsports hit with penalty as Cup Series legal drama continues

NASCAR Cup Series Daytona penalty report

LapDriver (Car No.)InfractionPenaltyNotes
Pre-RaceJoey Gase (No. 44)Pre-Race to the RearTail EndUnapproved Adjustments
Pre-RaceWilliam Byron (No. 24)Pre-Race to the RearTail EndUnapproved Adjustments Post Inspection
1William Byron (No. 24)Pre-Race to the RearStop & Go (Lap 1)Unapproved Adjustments Post Inspection
11Casey Mears (No. 66)Pitting before pit road is openTail End (Lap 15)N/A
13Ty Dillon (No. 10)Safety violationTail End (Lap 15)N/A
14Ty Dillon (No. 10)Pitting before pit road is openTail End (Lap 15)N/A
18Todd Gilliland (No. 34)Pitting before pit road is openTail End (Lap 23)N/A
18Tyler Reddick (No. 45)Pitting before pit road is openTail End (Lap 23)N/A
21Todd Gilliland (No. 34)Crewmember(s) over the wall too soonTail End (Lap 23)N/A
22Casey Mears (No. 66)Pitting before pit road is openTail End (Lap 23)N/A
22Casey Mears (No. 66)Too many crewmember(s) in contact with pit service areaTail End (Lap 23)N/A
27Kyle Busch (No. 8)Pitting before pit road is openTail EndGarage
27Kyle Busch (No. 8)Commitment Line ViolationTail EndGarage
27Riley Herbst (No. 35)Pitting before pit road is openTail EndGarage
27Riley Herbst (No. 35)Commitment Line ViolationTail EndGarage
27Riley Herbst (No. 35)Too many crewmember(s) in contact with pit service areaOther – 2 Laps (DVP)Garage
28Zane Smith (No. 38)Pitting before pit road is openTail End (Lap 33)N/A
28Tyler Reddick (No. 45)Pitting before pit road is openTail End (Lap 33)N/A
28Denny Hamlin (No. 11)Pitting before pit road is openTail End (Lap 33)N/A
28Austin Hill (No. 33)Pitting before pit road is openTail End (Lap 33)N/A
29John Hunter Nemechek (No. 42)Pitting before pit road is openTail End (Lap 33)N/A
29Austin Hill (No. 33)Crewmember(s) over the wall too soonTail End (Lap 33)N/A
31Tyler Reddick (No. 45)Too many crewmember(s) in contact with pit service areaTail End (Lap 33)N/A
31Austin Dillon (No. 3)Crewmember(s) over the wall too soonTail End (Lap 33)N/A
31Josh Berry (No. 21)Driving through more than 3 pit boxesTail End (Lap 33)On Exit
32Austin Dillon (No. 3)Pitting before pit road is openTail End (Lap 33)N/A
36Austin Hill (No. 33)Pitting before pit road is openTail End (Lap 41)N/A
36Zane Smith (No. 38)Pitting before pit road is openTail End (Lap 41)N/A
37Tyler Reddick (No. 45)Pitting before pit road is openTail End (Lap 41)N/A
38Austin Hill (No. 33)Crewmember(s) over the wall too soonTail End (Lap 41)N/A
38Casey Mears (No. 66)Tire violationTail End (Lap 41)N/A
40Justin Haley (No. 7)Pitting before pit road is openTail End (Lap 41)N/A
40Joey Logano (No. 22)Pitting before pit road is openTail End (Lap 41)N/A
40Shane van Gisbergen (No. 88)Pitting before pit road is openTail End (Lap 41)N/A
83Carson Hocevar (No. 77)Pitting before pit road is openTail EndGarage
85Cody Ware (No. 51)Crewmember(s) over the wall too soonTail End (Lap 87)N/A
86Zane Smith (No. 38)Pitting before pit road is openTail End (Lap 87)N/A
86Austin Hill (No. 33)Pitting before pit road is openTail End (Lap 87)N/A
86Joey Gase (No. 44)Pitting before pit road is openTail End (Lap 87)N/A
97William Byron (No. 24)Pitting before pit road is openTail End (Lap 101)N/A
97Chase Elliott (No. 9)Pitting before pit road is openTail End (Lap 101)N/A
98Austin Hill (No. 33)Pitting before pit road is openTail End (Lap 101)N/A
98Austin Hill (No. 33)Crewmember(s) over the wall too soonTail End (Lap 101)N/A
98Daniel Suarez (No. 99)Speeding on pit roadTail End (Lap 101)N/A
98Ross Chastain (No. 1)Car pitting out of assigned pit boxTail End (Lap 101)N/A
99Denny Hamlin (No. 11)Driving through more than 3 pit boxesTail End (Lap 101)On Entry
100Daniel Suarez (No. 99)Pitting before pit road is openTail End (Lap 101)N/A
100Cody Ware (No. 51)Pitting before pit road is openTail End (Lap 101)N/A
100AJ Allmendinger (No. 16)Pitting before pit road is openTail End (Lap 101)N/A
100Michael McDowell (No. 71)Pitting before pit road is openTail End (Lap 101)N/A
100BJ McLeod (No. 78)Pitting before pit road is openTail End (Lap 101)N/A
100Ty Dillon (No. 10)Pitting before pit road is openTail End (Lap 101)N/A
100Todd Gilliland (No. 34)Pitting before pit road is openTail End (Lap 101)N/A
100Ryan Blaney (No. 12)Pitting before pit road is openTail End (Lap 101)N/A
108Casey Mears (No. 66)Pitting before pit road is openTail End (Lap 115)N/A
109Denny Hamlin (No. 11)Pitting before pit road is openTail End (Lap 115)N/A
111John Hunter Nemechek (No. 42)Removing equipment from assigned pit areaTail End (Lap 115)N/A
111Austin Hill (No. 33)Pitting before pit road is openTail End (Lap 115)N/A
111BJ McLeod (No. 78)UnspecifiedTail End (Lap 115)Improper Dual Role
114Cody Ware (No. 51)Pitting before pit road is openTail End (Lap 115)N/A
114AJ Allmendinger (No. 16)Pitting before pit road is openTail End (Lap 115)N/A
114Daniel Suarez (No. 99)Pitting before pit road is openTail End (Lap 115)N/A
114Ross Chastain (No. 1)Pitting before pit road is openTail End (Lap 115)N/A
114John Hunter Nemechek (No. 42)Pitting before pit road is openTail End (Lap 115)N/A
114Christopher Bell (No. 20)Pitting before pit road is openTail End (Lap 115)N/A
114Chase Elliott (No. 9)Pitting before pit road is openTail End (Lap 115)N/A
114Todd Gilliland (No. 34)Pitting before pit road is openTail End (Lap 115)N/A
114Ryan Blaney (No. 12)Pitting before pit road is openTail End (Lap 115)N/A
114Shane van Gisbergen (No. 88)Pitting before pit road is openTail End (Lap 115)N/A
114BJ McLeod (No. 78)Pitting before pit road is openTail End (Lap 115)N/A
114Zane Smith (No. 38)Pitting before pit road is openTail End (Lap 115)N/A
114Joey Gase (No. 44)Pitting before pit road is openTail End (Lap 115)N/A
114Kyle Busch (No. 8)Pitting before pit road is openTail End (Lap 115)N/A
149Joey Logano (No. 22)Pitting before pit road is openTail End (Lap 152)N/A
149Joey Gase (No. 44)Pitting before pit road is openTail End (Lap 152)N/A
151Todd Gilliland (No. 34)Pitting before pit road is openTail End (Lap 152)N/A
151Kyle Busch (No. 8)Pitting before pit road is openTail End (Lap 152)N/A
151Austin Hill (No. 33)Pitting before pit road is openTail End (Lap 152)N/A

