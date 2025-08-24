Change your timezone:

The 2025 NASCAR Cup Series regular season is now over, with Daytona International Speedway providing a thrilling finish on Saturday night.

Team Penske star Ryan Blaney emerged as the victor after a dramatic four-wide dash to the line, with just 0.049 seconds separating the No. 12 and Cole Custer in fourth, with Daniel Suarez and Justin Haley in between in second and third.

Elsewhere, it was also a very busy night for the officials at Daytona, with a large number of in-race penalties having been issued. One of the biggest of these, with all of the wrecks and cautions, was 'pitting before pit road is open', with a total of 66 penalties handed out for this infraction throughout the race.

Denny Hamlin fell foul of this on lap 28, whilst repeat offenders included Austin Hill, Tyler Reddick, Todd Gilliland, and Kyle Busch, among others.

Elsewhere, there were multiple punishments for 'commitment line violation', with Busch once again at fault in this regard, as well as Riley Herbst.

Meanwhile, other drivers, such as Ross Chastain, were punished for 'pitting out of his assigned pit box' and 'driving through more than three pit boxes'.

With it being a particularly lengthy penalty report, we'd be here all day if we were to list every single infraction. With that said, let's take a look at the full penalty report as it happened below.

NASCAR Cup Series Daytona penalty report

Lap Driver (Car No.) Infraction Penalty Notes Pre-Race Joey Gase (No. 44) Pre-Race to the Rear Tail End Unapproved Adjustments Pre-Race William Byron (No. 24) Pre-Race to the Rear Tail End Unapproved Adjustments Post Inspection 1 William Byron (No. 24) Pre-Race to the Rear Stop & Go (Lap 1) Unapproved Adjustments Post Inspection 11 Casey Mears (No. 66) Pitting before pit road is open Tail End (Lap 15) N/A 13 Ty Dillon (No. 10) Safety violation Tail End (Lap 15) N/A 14 Ty Dillon (No. 10) Pitting before pit road is open Tail End (Lap 15) N/A 18 Todd Gilliland (No. 34) Pitting before pit road is open Tail End (Lap 23) N/A 18 Tyler Reddick (No. 45) Pitting before pit road is open Tail End (Lap 23) N/A 21 Todd Gilliland (No. 34) Crewmember(s) over the wall too soon Tail End (Lap 23) N/A 22 Casey Mears (No. 66) Pitting before pit road is open Tail End (Lap 23) N/A 22 Casey Mears (No. 66) Too many crewmember(s) in contact with pit service area Tail End (Lap 23) N/A 27 Kyle Busch (No. 8) Pitting before pit road is open Tail End Garage 27 Kyle Busch (No. 8) Commitment Line Violation Tail End Garage 27 Riley Herbst (No. 35) Pitting before pit road is open Tail End Garage 27 Riley Herbst (No. 35) Commitment Line Violation Tail End Garage 27 Riley Herbst (No. 35) Too many crewmember(s) in contact with pit service area Other – 2 Laps (DVP) Garage 28 Zane Smith (No. 38) Pitting before pit road is open Tail End (Lap 33) N/A 28 Tyler Reddick (No. 45) Pitting before pit road is open Tail End (Lap 33) N/A 28 Denny Hamlin (No. 11) Pitting before pit road is open Tail End (Lap 33) N/A 28 Austin Hill (No. 33) Pitting before pit road is open Tail End (Lap 33) N/A 29 John Hunter Nemechek (No. 42) Pitting before pit road is open Tail End (Lap 33) N/A 29 Austin Hill (No. 33) Crewmember(s) over the wall too soon Tail End (Lap 33) N/A 31 Tyler Reddick (No. 45) Too many crewmember(s) in contact with pit service area Tail End (Lap 33) N/A 31 Austin Dillon (No. 3) Crewmember(s) over the wall too soon Tail End (Lap 33) N/A 31 Josh Berry (No. 21) Driving through more than 3 pit boxes Tail End (Lap 33) On Exit 32 Austin Dillon (No. 3) Pitting before pit road is open Tail End (Lap 33) N/A 36 Austin Hill (No. 33) Pitting before pit road is open Tail End (Lap 41) N/A 36 Zane Smith (No. 38) Pitting before pit road is open Tail End (Lap 41) N/A 37 Tyler Reddick (No. 45) Pitting before pit road is open Tail End (Lap 41) N/A 38 Austin Hill (No. 33) Crewmember(s) over the wall too soon Tail End (Lap 41) N/A 38 Casey Mears (No. 66) Tire violation Tail End (Lap 41) N/A 40 Justin Haley (No. 7) Pitting before pit road is open Tail End (Lap 41) N/A 40 Joey Logano (No. 22) Pitting before pit road is open Tail End (Lap 41) N/A 40 Shane van Gisbergen (No. 88) Pitting before pit road is open Tail End (Lap 41) N/A 83 Carson Hocevar (No. 77) Pitting before pit road is open Tail End Garage 85 Cody Ware (No. 51) Crewmember(s) over the wall too soon Tail End (Lap 87) N/A 86 Zane Smith (No. 38) Pitting before pit road is open Tail End (Lap 87) N/A 86 Austin Hill (No. 33) Pitting before pit road is open Tail End (Lap 87) N/A 86 Joey Gase (No. 44) Pitting before pit road is open Tail End (Lap 87) N/A 97 William Byron (No. 24) Pitting before pit road is open Tail End (Lap 101) N/A 97 Chase Elliott (No. 9) Pitting before pit road is open Tail End (Lap 101) N/A 98 Austin Hill (No. 33) Pitting before pit road is open Tail End (Lap 101) N/A 98 Austin Hill (No. 33) Crewmember(s) over the wall too soon Tail End (Lap 101) N/A 98 Daniel Suarez (No. 99) Speeding on pit road Tail End (Lap 101) N/A 98 Ross Chastain (No. 1) Car pitting out of assigned pit box Tail End (Lap 101) N/A 99 Denny Hamlin (No. 11) Driving through more than 3 pit boxes Tail End (Lap 101) On Entry 100 Daniel Suarez (No. 99) Pitting before pit road is open Tail End (Lap 101) N/A 100 Cody Ware (No. 51) Pitting before pit road is open Tail End (Lap 101) N/A 100 AJ Allmendinger (No. 16) Pitting before pit road is open Tail End (Lap 101) N/A 100 Michael McDowell (No. 71) Pitting before pit road is open Tail End (Lap 101) N/A 100 BJ McLeod (No. 78) Pitting before pit road is open Tail End (Lap 101) N/A 100 Ty Dillon (No. 10) Pitting before pit road is open Tail End (Lap 101) N/A 100 Todd Gilliland (No. 34) Pitting before pit road is open Tail End (Lap 101) N/A 100 Ryan Blaney (No. 12) Pitting before pit road is open Tail End (Lap 101) N/A 108 Casey Mears (No. 66) Pitting before pit road is open Tail End (Lap 115) N/A 109 Denny Hamlin (No. 11) Pitting before pit road is open Tail End (Lap 115) N/A 111 John Hunter Nemechek (No. 42) Removing equipment from assigned pit area Tail End (Lap 115) N/A 111 Austin Hill (No. 33) Pitting before pit road is open Tail End (Lap 115) N/A 111 BJ McLeod (No. 78) Unspecified Tail End (Lap 115) Improper Dual Role 114 Cody Ware (No. 51) Pitting before pit road is open Tail End (Lap 115) N/A 114 AJ Allmendinger (No. 16) Pitting before pit road is open Tail End (Lap 115) N/A 114 Daniel Suarez (No. 99) Pitting before pit road is open Tail End (Lap 115) N/A 114 Ross Chastain (No. 1) Pitting before pit road is open Tail End (Lap 115) N/A 114 John Hunter Nemechek (No. 42) Pitting before pit road is open Tail End (Lap 115) N/A 114 Christopher Bell (No. 20) Pitting before pit road is open Tail End (Lap 115) N/A 114 Chase Elliott (No. 9) Pitting before pit road is open Tail End (Lap 115) N/A 114 Todd Gilliland (No. 34) Pitting before pit road is open Tail End (Lap 115) N/A 114 Ryan Blaney (No. 12) Pitting before pit road is open Tail End (Lap 115) N/A 114 Shane van Gisbergen (No. 88) Pitting before pit road is open Tail End (Lap 115) N/A 114 BJ McLeod (No. 78) Pitting before pit road is open Tail End (Lap 115) N/A 114 Zane Smith (No. 38) Pitting before pit road is open Tail End (Lap 115) N/A 114 Joey Gase (No. 44) Pitting before pit road is open Tail End (Lap 115) N/A 114 Kyle Busch (No. 8) Pitting before pit road is open Tail End (Lap 115) N/A 149 Joey Logano (No. 22) Pitting before pit road is open Tail End (Lap 152) N/A 149 Joey Gase (No. 44) Pitting before pit road is open Tail End (Lap 152) N/A 151 Todd Gilliland (No. 34) Pitting before pit road is open Tail End (Lap 152) N/A 151 Kyle Busch (No. 8) Pitting before pit road is open Tail End (Lap 152) N/A 151 Austin Hill (No. 33) Pitting before pit road is open Tail End (Lap 152) N/A

