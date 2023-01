Jan Bolscher

Mercedes-teambaas Toto Wolff probeert naar eigen zeggen Lewis Hamilton tijdens de winterstop af te schermen van de politieke storm die momenteel rondom de Formule 1 waart.

Hamilton was de afgelopen jaren een van de meest uitgesproken coureurs op de grid, waarbij hij zijn immense platform regelmatig inzette om maatschappelijke problemen aan te kaarten. Zo verscheen de Brit bijvoorbeeld - net als Sebastian Vettel - meerdere keren in een T-shirt waarop een statement stond afgedrukt. Maar afgelopen december kondigde de FIA een wijziging in de International Sporting Code aan waarin in feite stond dat de coureurs bestraft kunnen worden als ze een politiek statement maken zonder dat er op voorhand toestemming van de FIA is verkregen.

Wijziging FIA

De wijziging gaat over "het algemeen maken en tonen van politieke, religieuze en persoonlijke verklaringen of commentaren, met name in strijd met het algemene beginsel van neutraliteit dat door de FIA ​​wordt gepromoot, tenzij vooraf schriftelijk goedgekeurd door de FIA, of door de relevante ASN voor nationale competities binnen hun jurisdictie." Alhoewel de boodschap weinig ruimte voor interpretatie laat, denkt Wolff dat het in de praktijk wel mee zal vallen.

Afschermen

Gevraagd naar of hij het met Hamilton over dit onderwerp heeft gehad, vertelt de Oostenrijker: "We hebben het niet over de politieke situatie gehad omdat hij zich in zijn winterpauze begeeft. Ik denk dat het ook belangrijk is om jezelf af te schermen van de Formule 1 en dat is wat ik heel erg aan het doen ben: helpen hem af te schermen. Zodra hij terugkomt zullen deze onderwerpen met een positieve mindset besproken worden", aldus Wolff.

