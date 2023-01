Jan Bolscher

Mohammed Ben Sulayem denkt dat Mattia Binotto de juiste beslissing heeft genomen door zijn taken als teambaas bij Ferrari neer te leggen. Volgens de FIA-president is het slechts een kwestie van tijd voordat de grootmacht uit Maranello weer successen gaat boeken.

Ferrari kondigde eind november van het afgelopen jaar aan dat men het aanbod van Binotto om zijn taken neer te leggen als teambaas had geaccepteerd. Het nieuws kwam naar buiten na een veelbewogen jaar voor het team uit Maranello, waarin strategische blunders en fouten binnen de renstal een grote rol speelden in de teleurstellende uitkomst van wat leek een veelbelovend seizoen. Enkele weken later werd de Franse Fred Vasseur aangekondigd als opvolger van Binotto, waarmee Ferrari voor het eerst sinds lange tijd geen Italiaan aan het roer heeft.

Diversiteit

"De beslissing is op basis van performance genomen", wordt Ben Sulayem geciteerd door Motorsport-Total. Ondanks dat Ferrari de afgelopen jaren vaak werd verweten dat er te veel werd gefixeerd op de Italiaanse nationaliteit, is de president van de FIA van mening dat het feit dat er voor Vasseur is gekozen, niets heeft te maken met zijn achtergrond: "Toen Ferrari won hadden ze veel diversiteit, maar het gaat niet om of Italianen beter zijn dan Fransen of Duitsers. Het gaat om het vinden van de juiste persoon", klinkt het.

Kwestie van tijd

Hij vervolgt: "Zelfs als alle teams dezelfde motor en dezelfde teambaas hebben, kan er aan het eind nog steeds maar één team winnen. Of ze de juiste ingrediënten in huis hebben, weet niemand behalve Ferrari zelf. Maar races winnen en kampioenschappen winnen is niet iets nieuws voor Ferrari. Het is slechts een kwestie van tijd totdat ze weer zullen winnen."

