Michael Andretti vertelt dat hij in McLaren-CEO Zak Brown en het team van Alpine goede bondgenoten heeft in zijn strijd om een plekje op de Formule 1-grid te bemachtigen.

Andretti kondigde recent een samenwerking met General Motors/Cadillac aan in de overtuiging dat het een van de laatste puzzelstukjes was om tot de koningsklasse toe te kunnen treden. De reacties vanuit de Formule 1 zelf waren echter vooral onverschillig, terwijl het overgrote deel van de huidige tien teams ook niet in hun handen stond te klappen. Andretti bleef woedend achter en was van mening dat de reacties voortkwamen uit "hebzucht", ook omdat FIA-president Mohammed Ben Sulayem juist wel positief op het nieuws reageerde.

Bondgenoten

Naar eigen zeggen kan Andretti in de vorm van Zak Brown en het team van Alpine in ieder geval op twee nauwe bondgenoten rekenen. "Zak wil doen wat hij kan om ons te helpen er te komen en hetzelfde geldt voor Alpine", vertelt hij tegenover Forbes. "Zak Brown en Alpine zijn twee hele goede bondgenoten. Zak heeft mij enorm gesteund. Hij is een goede vriend en goede bondgenoot. Hij geeft advies en helpt. We helpen elkaar. Ik heb hem veel geholpen sinds hij naar IndyCar is gekomen. Het is een vriendschap die twee kanten opwerkt."

Procedures volgen

Ondanks de aanhoudende tegenstand vanuit de overige Formule 1-teams blijft Andretti hoopvol dat hij als elfde team op de grid kan staan. "We werken hier al lang aan, maar toen de FIA-president zijn tweet plaatste waarin hij ons werk steunde, dat was het moment waarop we besloten de aankondiging te doen." Alhoewel alle vakjes inmiddels zijn afgevinkt, is er volgens Andretti nog steeds een lange weg te gaan: "We zijn bereid iedere procedure te volgen die nodig is. We begeven ons in een goede positie."

