Het aantal WK-punten per seizoen van Max Verstappen

Jan Bolscher

Dinsdag 17 januari 2023 06:55

Max Verstappen maakte in 2015 zijn Formule 1-debuut bij middenmoter Toro Rosso, maar vandaag de dag staat hij bekend als een van de grootste talenten die ooit voet op de grid heeft gezet. We zetten het aantal gescoorde WK-punten per seizoen op een rijtje.

Verstappen debuteerde op 15 maart 2015 tijdens de Grand Prix van Australië als jongste Formule 1-coureur ooit. De Limburger reed op een indrukwekkende negende positie toen zijn Toro Rosso STR10 de geest gaf. Uiteindelijk werd hij twaalfde in het kampioenschap, maar niet zonder de nodige prijzen. Verstappen won de Rookie of the Year Award, de prijs voor beste inhaalactie van het seizoen, de FIA Action of the Year Award en de FIA Personality of the Year Award. Hierna ging het snel voor de Nederlander.

Opmars Verstappen

Tijdens het seizoen van 2016 promoveerde hij van Toro Rosso (inmiddels AlphaTauri) naar het grote Red Bull Racing, terwijl Daniil Kvyat de omgekeerde weg bewandelde. Verstappen schreef vervolgens geschiedenis in Spanje door zijn eerste race namens Red Bull Racing te winnen. Hiermee werd hij de jongste Grand Prix-winnaar uit de geschiedenis van de sport. Verstappen groeide al snel uit tot de grote man binnen Red Bull Racing, en zodra de performance van de motor het toeliet - in 2021 en 2022 - legde hij beslag op het wereldkampioenschap.

WK-punten per seizoen van Max Verstappen

2015: 49 punten bij Toro Rosso

2016: 204 punten (vanaf Spanje in dienst van Red Bull Racing)

2017: 168 punten bij Red Bull Racing

2018: 249 punten bij Red Bull Racing

2019: 279 punten bij Red Bull Racing

2020: 214 punten bij Red Bull Racing (korte kalender vanwege corona)

2021: 395,5 punten bij Red Bull Racing (halve punten in België)

2022: 454 punten bij Red Bull Racing

