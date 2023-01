Brian Van Hinthum

Zaterdag 14 januari 2023 13:30

De virtuele 24 uur van Le Mans wordt dit jaar op 14 en 15 januari gereden en net als in 2022 is Max Verstappen weer aanwezig met Team Redline om te jagen op de felbegeerde winst. De race is vanaf 14:00 uur gratis te volgen via YouTube. Lukt het Verstappen en zijn team dit jaar naar succes te rijden?

Verstappen is dit jaar ongetwijfeld gebrand zijn op revanche. Vorig jaar leken Verstappen en Team Redline er eigenlijk het hele weekend wel prima bij te zitten. Met minimale marge begonnen Verstappen en zijn team na een prima kwalificatie op de tweede plek, maar in de race was het de Red Bull-coureur die het einde van de race voor Team Redline veroorzaakte. Na zeven uur racen was het Verstappen die de Redline-bolide met startnummer 123 deed crashen, waardoor het einde oefening was. Dit jaar gaat hij dus op jacht naar het verbeteren van dat resultaat.

Start vanaf P4

Dat moet hij met zijn Team Redlin-collega's gaan doen vanaf de vierde stek. De kwalificatie, die op vrijdag gereden werd, werd een prooi voor Joshua Rogers. Hij legde met zijn Porsche Coanda beslag op de pole position. Jeffrey Rietveld wist de eerste bolide van Team Redline, waar ook Verstappen in gaat rijden, naar de vierde plek te brengen, terwijl bolide nummer twee van de formatie als derde start. Vanaf 14:00 uur gaan de lichten uit voor de virtuele 24 uur van Le Mans en de race is via onderstaande stream te volgen.

