Vincent Bruins

Vrijdag 13 januari 2023 19:13

Pierre Gasly vindt dat er teveel races worden verreden in de Formule 1 door de toevoeging van de Sprint. De Fransman vindt een normaal weekend met de kwalificatie in plaats van een Sprint op de zaterdag beter.

De Formule 1 introduceerde in 2021 de Sprint. In die weekenden wordt de kwalificatie dan verreden op de late vrijdagmiddag. De sprintrace op de zaterdag bepaalt vervolgens de grid van de daadwerkelijke Grand Prix op zondag. Twee jaar geleden werd de Sprint gehouden op Silverstone, Monza en Interlagos. De laatstgenoemde behield de Sprint in 2022, terwijl de andere twee werden verreden op Imola en de Red Bull Ring. Aankomend seizoen zal het Sprint-format gebruikt worden voor maar liefst zes Grands Prix.

Niet de moeite waard

Gasly is geen fan van de Sprint. Hij ziet liever dat er gewoon gekwalificeerd wordt op de zaterdag. "Persoonlijk hou ik erg van de normale indeling van het weekend met de kwalificatie op zaterdag en dan één Grand Prix op zondag," vertelde de van AlphaTauri naar Alpine-verhuisde coureur tegenover RaceFans. "Sprintraces… Ik zie de financiële voordelen voor de organisatie. Qua spektakel echter heeft het mij nog steeds niet bewezen dat het de moeite waard is om steeds meer races te houden. Dus naar mijn mening is het normale format beter."

2023

Ook in 2023 zullen de Grands Prix van Oostenrijk en São Paulo weekenden zijn waarin Sprints worden verreden. Het evenement in Emilia-Romagna zal een normaal weekend worden. Het Sprint-format zal verder gebruikt worden voor Bakoe in Azerbeidzjan, Spa-Francorchamps in België, Losail in Qatar en Circuit of the Americas in Austin in de Verenigde Staten. Met 23 Grands Prix wordt dit al een recordjaar qua aantal evenementen in één Formule 1-seizoen en dan hoort de geannuleerde race in China daar nog niet eens bij. Als we dan de Sprints meerekenen, komen we uit op 29 races. De koningsklasse wordt zo nu en dan bekritiseerd door onder andere teamleden, die graag meer tijd willen doorbrengen met hun familie, en fans dat er teveel Grands Prix zijn.

