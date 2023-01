Jan Bolscher

Helmut Marko vertelt dat het moeilijk was gemotiveerd te blijven in de door Mercedes gedomineerde jaren, terwijl Red Bull Racing niet mee kon komen vanwege de motoren van Renault.

Red Bull Racing kende tussen 2010 en 2013 zeer succesvolle jaren in de Formule 1 waarin zowel het kampioenschap bij de constructeurs als bij de coureurs vier keer op rij werd gewonnen. Het hierop volgende seizoen werd echter de hybride-motor geïntroduceerd, en daarmee kwam er een einde aan het dominante tijdperk van de Oostenrijkse formatie. Mercedes verscheen met een ijzersterke krachtbron op het circuit en zou tot en met 2021 maar liefst acht constructeurstitels op rij gaan winnen, terwijl Red Bull Racing in 2014 niet verder kwam dan drie overwinningen vanwege de slecht presterende motor van Renault.

Rumoerig huwelijk met Renault

Max Verstappen maakte tijdens het seizoen van 2016 zijn debuut voor Red Bull Racing, en de formatie was er al snel van overtuigd dat er een toekomstig wereldkampioen achter het stuur zat. Het team kon de Nederlander echter geen auto geven waar hij op consistente basis om overwinningen mee kon vechten, omdat de Renault-motoren zowel qua performance als betrouwbaarheid te kort bleven schieten. Het team besloot daarom vanaf 2019 de banden met de Franse fabrikant te verbreken en in zee te gaan met Honda. En die samenwerking heeft vandaag de dag het nodige succes opgeleverd.

Moeilijke periode

Marko vertelt dat het niet altijd makkelijk was om toe te kijken hoe de concurrentie het ene na het andere kampioenschap binnenhaalde: "De dominantie van Mercedes was te danken aan de superieure motorprestaties", vertelt de teamadviseur tegenover Motorsport Magazine. "Althans, de eerste vier jaar. Het was moeilijk om de motivatie vast te houden terwijl mensen zien dat je een motor hebt waarmee je niet kan winnen", aldus de man uit Graz. Red Bull Racing legde afgelopen jaar voor het eerst sinds 2013 weer beslag op het constructeurskampioenschap, terwijl Verstappen voor de tweede keer op rij wereldkampioen werd bij de coureurs.

