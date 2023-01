Poll: Hoe moet de Formule 1 het kalenderdilemma oplossen?

Jan Bolscher

Donderdag 5 januari 2023 07:58

De Formule 1 staat voor een dilemma nu de promotors achter de Grand Prix van China een verzoek hebben ingediend om toch op de racekalender voor 2023 te komen staan. Welke keuze moet de koningsklasse volgens jou maken?

China stond in 2019 voor het laatst op de racekalender toen het Shanghai International Circuit het decor vormde voor de duizendste Grand Prix uit de geschiedenis van de sport. Sindsdien werd de race steeds geschrapt vanwege de aanhoudende maatregelen rondom het coronavirus. Dit jaar zou het evenement in het weekend van 14 tot en met 18 april worden afgewerkt, maar vanwege strenge quarantainemaatregelen naar aanleiding van oplopende coronagevallen is China ook dit jaar weer met de lijst van bestemmingen gehaald.

Keuzestress

Inmiddels is echter bekend dat China vanaf 8 januari de quarantaineverplichting schrapt, zodat mensen met een werk- of studievisum óf mensen die familie willen bezoeken, het land weer in kunnen. De promotors achter de Grand Prix hebben vervolgens Formule 1-CEO Stefano Domenicali een brief geschreven met het verzoek de race tóch weer op de kalender te zetten. China is een zeer belangrijke partner voor de Formule 1, maar er is een probleem: Inmiddels is er al een overeenkomst met het Portugese Portimão gesloten om het gat op de kalender op te vullen. De grote bazen van de sport staan daarom nu voor drie keuzes, maar alle drie de keuzes hebben zo hun nadelen.

Lastige afweging

Zo brengt het een logistiek probleem met zich mee als China terugkomt op de kalender, omdat de teams al voorbereidingen aan het treffen zijn voor Azerbeidzjan en Miami. Daarnaast is Covid nog altijd aan de orde van de dag in het land, wat de veiligheidsprotocollen van de sport op losse schroeven zou zetten. Maar als Portimão op de kalender wordt gezet met als enige reden het gat te vullen terwijl China heeft gevraagd om alsnog een race te organiseren, zou dat tot frustratie bij een belangrijke partner van de sport kunnen leiden. Het is daarom niet ondenkbaar dat de Formule 1 ervoor kiest om beide races niet op de kalender te plaatsen en in plaats van de gehoopte 24 races 'slechts' 23 races te verrijden. Dit zou dan wel een gat van bijna vier weken op de kalender opleveren.