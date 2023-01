Jan Bolscher

Dinsdag 3 januari 2023 10:22

Lewis Hamilton vertelt nu meer waardering voor succes te hebben, na het moeilijke seizoen dat de zevenvoudig wereldkampioen in 2022 kende met Mercedes. Daarnaast waarschuwt hij Max Verstappen: "Ik weet hoe moeilijk het is om aan de top te komen en daar te blijven."

Hamilton eindigde afgelopen jaar op een teleurstellende zesde stek in het constructeurskampioenschap, met Mercedes slechts derde bij de constructeurs. Na acht achtereenvolgende constructeurskampioenschappen kwam daarmee een eind aan de dominante reeks van de Zilverpijlen. Ook voor Hamilton zelf ging er een indrukwekkende statistiek verloren. Hij won afgelopen jaar voor het eerst in zijn Formule 1-carrière niet één race tijdens een heel seizoen.

Meer waardering

Het heeft de 37-jarige echter niet gedemotiveerd. Sterker nog, naar eigen zeggen kijkt hij nu anders naar zijn behaalde successen: "Ik heb er nu nog meer waardering voor", klinkt het tegenover Bild. "Na de race in Brazilië, waar George won en ik tweede werd, was ik ontzettend blij met deze prestatie van het team." Hamilton vertelt dat naarmate de races verstreken, hij steeds beter met de nukkige W13 overweg kon: "Het hele team werkte ontzettend goed samen, nog beter dan voorheen. Het jaar was absoluut geen teleurstelling voor mij."

Doorzettingsvermogen

De man uit Stevenage is voornemens om aankomend seizoen de strijd met Max Verstappen weer aan te gaan. De Nederlander legde de afgelopen twee seizoenen beslag op het wereldkampioenschap. "Ik weet hoe moeilijk het is om aan de top te komen en om daar te blijven", klinkt het. "We willen terug aan de top komen. We putten hoop uit het eind van het seizoen. De laatste paar races hebben een duidelijke positieve trend laten zien en dat bewijst dat we alles kunnen bereiken als we doorzetten."