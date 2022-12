Ian Parkes & Jan Bolscher

Fernando Alonso vertelt dat de wens om voor een derde keer het wereldkampioenschap Formule 1 te winnen, hetgeen is wat hem nog altijd iedere dag motiveert.

Met zijn 41 jaar is Alonso in sporttermen geen jonge god meer, maar desalniettemin is hij nog altijd één van de gretigste coureurs op de grid. De tweevoudig wereldkampioen maakte in 2001 zijn debuut in de koningsklasse en heeft sindsdien voor Minardi, Renault, McLaren, Ferrari, opnieuw McLaren en Alpine gereden. Volgend jaar komt hij uit voor het Aston Martin van Lawrence Stroll. Alhoewel de Britse formatie voornamelijk campagne voert op het middenveld, heeft Alonso nog altijd hoop dat hij een derde wereldkampioenschap aan zijn portfolio toe kan voegen.

Hoop doet leven

In gesprek met geselecteerde media waaronder GPFans krijgt Alonso de vraag wat hem vandaag de dag motiveert, nu hij niet meer voor één van de topteams rijdt. "Uiteindelijk denk ik dat het winnen van het kampioenschap hetgeen is wat mij iedere dag motiveert", klinkt het. "Ik denk nog steeds dat de derde op een dag mogelijk is. Misschien niet volgend jaar, maar wie weet in de toekomt?" Aston Martin eindigde afgelopen seizoen op de zevende plaats bij de constructeurs met 55 punten, waar Alpine met 173 punten beslag legde op de vierde stek. Het is echter een publiek geheim dat Stroll grootse plannen heeft met zijn team, en om geld zit de Canadees niet verlegen.

Toekomst

Alonso vervolgt: "Met dit project van Aston Martin zijn er andere dingen die aantrekkelijk zijn voor mij, zoals het bouwen van een team. Niet van nul want ze zijn al een gevestigd team, maar met name na dit jaar denk ik dat ze op veel meer hopen in de komende seizoenen. Ze hebben veel nieuwe mensen in het team, grote talenten en nieuwe faciliteiten. Dus het lijkt erop dat ik kom op het moment waarop we samen iets kunnen bouwen en op een dag wereldkampioenen kunnen worden. Ik weet niet of ik dat jaar ook nog in de auto zal rijden, maar als dat niet het geval is hoop ik op de een of andere manier bij de organisatie te horen en dan kan ik nog steeds trots zijn op dat kampioenschap", klinkt het.