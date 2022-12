Ian Parkes & Jan Bolscher

Dinsdag 13 december 2022 07:59

Pierre Gasly is van mening dat de overstap naar Alpine voor hem op het juiste moment in zijn carrière is gekomen. De Fransman is Red Bull dan ook dankbaar dat ze hem niet zijn contract tot en met eind 2023 uit hebben laten dienen.

Gasly heeft tot voor kort zijn hele Formule 1-loopbaan in dienst van de Red Bull-famillie gereden. De 26-jarige coureur debuteerde in 2017 bij Toro Rosso, kwam in 2019 een half jaar voor Red Bull Racing uit en rijdt sinds 2020 weer in dienst van het zusterteam, dat inmiddels AlphaTauri heet. Daar had hij een contract tot en met het einde van 2023, maar toen zich een mogelijkheid voordeed om naar Alpine te vertrekken stelde Red Bull zich meedenkend op. In gesprek met GPFans vertelt Gasly dat de overstap naar de Franse fabrieksformatie voor hem precies op het goede moment is gekomen.

Tijd om verder te gaan

"Het is absoluut tijd om verder te gaan, ook vanwege het feit dat Red Bull alles op orde heeft tot en met het einde van 2024", doelt hij desgevraagd op het contract van Sergio Pérez. "Voor mij voelde het alsof ik tegen het plafond aanzat, alsof ik niet hogerop kon. En ik vertelde hen [AlphaTauri] dat ik geen coureur ben die tevreden is met een finishpositie in de top tien, vechtend voor de achtste of tiende plaats. Dat is niet waar ik voor werk. Dat is niet waar ik mij iedere dag voor motiveer, ik heb meer dan dat nodig. Ik wil meer dan dat. Ik denk dat hij [Franz Tost. Teambaas AlphaTauri] dat begreep."

De volgende stap zetten

De 26-jarige coureur vervolgt: "Toen de mogelijkheid kwam hebben we hem uitgelegd hoe belangrijk het was voor zowel mijn carrière als voor mij persoonlijk, en dat ik het beste van mijzelf heb gegeven voor dit team. Het allerbeste. Toen ik naar de Formule 1 kwam en toen ik terug kwam van Red Bull, heb ik zo goed mogelijk de rol van Red Bull-ambassadeur gespeeld. En het was gewoon logisch om te zeggen: 'Dit is afgesloten voor de toekomst.' Geef me de mogelijkheid om de volgende stap te zetten in mijn carrière, en dan weten we niet hoe de toekomst er verder uit zal zien."

Goed uit elkaar

Beide partijen gaan dan ook op goede voet uit elkaar: "Het is niet alsof we slecht uit elkaar gaan", legt Gasly uit. "De relatie is waarschijnlijk beter dan ooit, en ik ben dankbaar dat ze het begrepen want ik had een contract. Ze hadden gewoon kunnen zeggen: ‘Luister, je ligt vast. Helaas blijf je hier’, en dat zou mij ook niets uitmaken. Maar zo was het niet. Hij begreep dat dit persoonlijk belangrijk voor mij was en het was een win-win voor iedereen. Ze hebben in mijn carrière geïnvesteerd, ze hebben op hun investeringen terugverdiend. Ik ben blij, Red Bull is blij en Alpine is blij. We hebben een deal gevonden die goed is voor iedereen", klinkt het.