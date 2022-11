Fotogalerij: Formule 1-coureurs maken hun debuut bij nieuwe teams

Redactie

Woensdag 23 november 2022 15:15

In het Formule 1-seizoen van 2023 krijgen we twee nieuwe gezichten te zien, terwijl er één oude bekende terugkeert. Ook zijn drie coureurs vertrokken naar een nieuwe werkgever, waardoor we in totaal zes grote veranderingen op de startgrid van volgend jaar hebben.

Pirelli organiseerde op de dinsdag na de Grand Prix van Abu Dhabi een bandentest met het rubber voor 2023, waarbij deze zes coureurs kennis hebben gemaakt met hun nieuwe werkgever. Opvallend was onder andere Fernando Alonso. De Spanjaard reed met een kale Aston Martin, omdat hij contractueel nog aan Alpine verbonden is. In deze fotogalerij nemen we alle coureurs die nieuw op de grid zijn óf van zijn zijn verwisseld onder de loep.

Oscar Piastri - McLaren Racing

Oscar Piastri is nieuw op de grid en maakt aankomend seizoen zijn debuut bij het team van McLaren. De 21-jarige Australiër vervangt landgenoot Daniel Ricciardo. Vanwege tegenvallende prestaties tijdens de seizoenen van 2021 en 2022 werd zijn contract vroegtijdig ontbonden. Ricciardo heeft voor volgend jaar dan ook geen stoeltje.

Logan Sargeant - Williams Racing

Logan Sargeant is de tweede nieuwkomer. De 21-jarige Amerikaan rijdt volgend seizoen bij het team van Williams naast Alexander Albon. Het was nog even spannend of deze deal wel door kon gaan, want hij moest vierde worden in het Formule 2-kampioenschap om genoeg superlicentiepunten te behalen. Gelukkig voor hem en het team slaagde hij daarin in Abu Dhabi.

Nyck de Vries - Scuderia AlphaTauri

De Nederlandse Nyck de Vries debuteert volgend jaar in de Formule 1 bij het team van AlphaTauri. De 27-jarige coureur heeft afgelopen seizoen indruk gemaakt tijdens een aantal vrije trainingen én met zijn invalbeurt namens Williams tijdens de Grand Prix van Monza. Hij vervangt Pierre Gasly, die op zijn beurt naar Alpine is vertrokken.

Pierre Gasly - Alpine F1 Team

Gasly maakte jarenlang onderdeel uit van de Red Bull-familie, maar belandde daar enigszins op een dood spoor. De Fransman kreeg in 2019 de kans bij de hoofdmacht, maar werd al na een half seizoen weer teruggezet naar het zusterteam. Bij AlphaTauri heeft hij zich herpakt, en volgend jaar mag hij aan de bak bij de Franse fabrieksformatie van Alpine. De Franse Esteban Ocon wordt daar zijn teamgenoot. Vive La France!

Fernando Alonso - Aston Martin F1 Team

Fernando Alonso zorgde afgelopen seizoen voor een golf aan verbazing door zijn plotselinge overstap van Alpine naar Aston Martin in 2023 aan te kondigen. De tweevoudig wereldkampioen komt hier te rijden naast Lance Stroll, de zoon van teameigenaar Lawrence Stroll.

Nico Hülkenberg - Haas F1 Team

Nico Hülkenberg is zeker geen nieuw gezicht, maar in 2023 wel na twee jaar weer terug op de grid. De 35-jarige Duitser kwam eind 2020 langs de kant te staan toen hij bij Renault plaats moest maken voor Esteban Ocon. Hülkenberg neemt het zitje over van Mick Schumacher, die daardoor uit de sport moet vertrekken.