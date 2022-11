Jan Bolscher

Zondag 20 november 2022 15:45 - Laatste update: 15:45

Max Verstappen heeft in Abu Dhabi op dominante wijze zijn vijftiende overwinning van het seizoen op zijn naam geschreven. De Nederlander behield de leiding in de race bij de start, waarna de zege nooit meer in gevaar kwam.

Verstappen ving het slotstuk van het 2022-seizoen aan vanaf de eerste position, nadat hij één dag eerder voor de zevende keer dit jaar de snelste tijd klokte op zaterdag. De Red Bull Racing-coureur kwam goed van zijn plaats en wist vrij eenvoudig teammaat Sergio Pérez achter zich te houden tijdens de openingsfase. De race liep uiteindelijk uit op een interessant tactisch steekspel tussen een éénstopper en een tweestopper, waarbij de Limburger slechts één keer naar binnen kwam voor nieuw rubber.

Bandenmanagement

Dat bleek de juiste zet, want na 58 ronden kwam Verstappen met een voorsprong van bijna negen seconden als eerste over de streep. Daarmee sluit de 25-jarige coureur een zéér dominant seizoen op dominante wijze af. "Het was een goede race, het ging allemaal om bandenmanagement", klinkt het direct na afloop. "We zagen er goed uit op de mediums en hebben het daarna afgemaakt op de harde band."

Succesjaar

De Nederlander vervolgt: "Het is ongelofelijk om hier opnieuw te winnen. De vijftiende overwinning van het seizoen... Ongekend. Het was een fantastisch om dit allemaal te bereiken met het team, maar het wordt ook moeilijk om dit volgend jaar nog eens te doen. Dat is ook direct goede motivatie voor volgend seizoen", besluit de wereldkampioen.