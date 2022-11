Dit is de voorlopige startopstelling voor de Grand Prix van Abu Dhabi

Remy Ramjiawan

Zaterdag 19 november 2022 19:59 - Laatste update: 19:59

De kwalificatie zit erop en dus heeft de FIA de voorlopige startopstelling naar buiten gebracht. Max Verstappen was op zaterdag de snelste en start vanaf de pole position, Sergio Pérez zal dat doen vanaf P2 en in zijn kielzog zit Charles Leclerc.

Voorafgaand aan de kwalificatie was de grote vraag of Mercedes de sterke lijn uit Brazilië kon gaan doorzetten. Ook was het de vraag of Verstappen zijn teamgenoot een dienst zou kunnen bewijzen tijdens de kwalificatie. Ferrari kon zich in Brazilië tijdens de kwalificatie niet laten gelden, ditmaal staat de Scuderia op de tweede rij, voor de Mercedessen.

Startopstelling

Lando Norris zal de Grand Prix van Abu Dhabi aanvangen vanaf P7, voor de neus van Esteban Ocon. Alpine en McLaren zijn nog altijd met elkaar in gevecht voor het constructeurskampioen en dus kunnen we nog wel iets verwachten de twee teams. Sebastian Vettel weet zich in zijn allerlaatste kwalificatie te nestelen op de negende plek. De man die hem volgend seizoen gaat vervangen bij Aston Martin Fernando Alonso, start vanaf de tiende stek. Yuki Tsunoda is de best genoteerde AlphaTauri op plek elf en Mick Schumacher, in zijn laatste kunstje voor Haas, vertrekt zondag vanaf P12.

Daniel Ricciardo kwalificeerde weliswaar als tiende, maar vanwege een touché in Brazilië met Kevin Magnussen, kijkt hij aan tegen een gridstraf van drie plekken. Lance Stroll wist niet verder te komen dan plek veertien en Zhou Guanyu zette de vijftiende tijd neer in de laatste kwalificatie van het seizoen. Kevin Magnussen was vorig weekend nog de polesitter, dit weekend vertrekt hij vanaf plek zestien. Piere Gasly sluit bij AlphaTauri af met een zeventiende plek en Valtteri Bottas kwam niet verder dan P18. Alexander Albon en Nicholas Latifi zijn de hekkensluiters.