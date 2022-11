Remy Ramjiawan

Woensdag 9 november 2022 19:48 - Laatste update: 19:48

Sergio Pérez geniet van het racen in Latijns-Amerika en hoopt dat er in de toekomst meer Grands Prix in die regio zullen worden verreden. Op dit moment bezoekt de koningsklasse alleen Mexico en Brazilië.

De Formule 1 geniet van wereldwijde interesse in de sport. Diverse landen hebben zich opgegooid om ook onderdeel te worden van de wereldwijde tour die Formule 1 heet. Zuid-Afrika flirt met de gedachten dat de Grand Prix wellicht terugkeert, maar ook Colombia zou interesse hebben in het organiseren van een wedstrijd. In het verleden reisde de Formule 1 ook af naar Argentinië, maar of dat land plannen heeft om weer deel te nemen aan de koningsklasse, is niet bekend.

Latijns-Amerika

"Ik had het me niet kunnen voorstellen, wat het eigenlijk betekent om in jouw land te racen. Ik voel een grote betrokkenheid en ik zou graag in Colombia of Argentinië racen. Veel landen zou ik graag bezoeken en de Formule 1 daarheen willen brengen", zo spreekt de viervoudig Grand Prix-winnaar zijn wens uit. Zuid-Amerika is in zijn boekje een continent waar nog veel winst valt te behalen. "Ik zou graag naar andere delen van het Amerikaanse continent gaan", aldus Pérez.

Er zijn verschillende promotors in gesprek met de leiding van de Formule 1. Zo zou de Grand Prix van de Caraïben binnen enkele jaren op de kalender moeten gaan staan en de Colombiaanse stad Barranquilla zou het strijdtoneel moeten gaan vormen.