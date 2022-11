Alles wat je moet weten over Brazilië, het circuit en het Formule 1-raceweekend

Brian Van Hinthum

De slotfase van het seizoen is hier en voordat we naar de gebruikelijke afsluiter in Abu Dhabi afreizen, gaan we nog even langs in Brazilië om te rijden op het beroemde en beruchte Autódromo José Carlos Pace. Tijd om het land van de samba wat verder onder de loep te nemen!

Brazilië

Zoals gebruikelijk duiken we eerst even in het land waar we komend weekend neerstrijken: Brazilië. Daarbij bekijken we een stukje geschiedenis, cultuur, geografie en cultuur. Het gigantische land is met zijn 8,5 miljoen km², waarmee het bijna de helft van Zuid-Amerika vormt, het grootste land van het continent. Daarnaast is het land na Rusland, Canada, de Verenigde Staten en China het grootste land ter wereld. De hoofdstad heet Brasilia, maar de grootste stad van het land is São Paulo, het toneel van komend weekend.

Brazilië werd oorspronkelijk, net als bijvoorbeeld de Verenigde Staten, bewoond door Indianen. In 1500 arriveerde de Portugese zeevaarder Pedro Álvares Cabral in Brazilië, waarna het land uitgeroepen werd tot Portugese kolonie. Vanaf 1530 werd de kolonisatie echt gestart en namen de Portugesen de macht over in het land, zo werd Portugees de officiële taal in het land. Ook Nederland heeft een verleden in Brazilië, zo had de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden tussen 1630 en 1654 het één en ander te zeggen in het land. Uiteindelijk namen de Portugesen de macht weer over. Uiteindelijk werd in 1822 de onafhankelijkheid uitgeroepen en deze werd drie jaar later officieel erkend door Portugal.

Braziliaanse legende Ayrton Senna

Inmiddels gaat begin 2023 de leiding van het land naar Lula da Silva, nadat Jair Bolsonaro sinds 2019 de scepter zwaaide, maar na veelbewogen verkiezingen de macht moet afstaan. Het land telde tijdens de laatste telling in 2020 in totaal 211.715.973 inwoners, die vrijwel allemaal Portugees spreken. Naast Brasilia en São Paulo kent Brazilië in de vorm van Rio de Janeiro, voormalig hoofdstad Salvador en Fortaleza vele grote steden. Daarnaast wordt het land bestreken door grote delen (tropisch) regenwoud. Het land kent de op zeven na grootste economie ter wereld en leeft voornamelijk op grondstoffen, landbouwproducten en productie van bijvoorbeeld kleding, auto's en vliegtuigen. Ondanks de grote economie heerst er in het land grote inkomensongelijkheid, waardoor het verschil tussen arm en rijk enorm is.

São Paulo, het podium van komend weekend

Het Formule 1-circus strijkt dit weekend dus neer in de grootste stad van het land: São Paulo. De stad is één van de grootste stedelijke agglomeraties ter wereld. Precieze cijfers zijn niet bekend, maar tijdens de laatste telling in 2010 telde men zo'n 22 miljoen inwoners in en rondom de gigantische stad. Verschillende grootheden uit de autosport zagen in levenslicht in São Paulo. Denk aan namen als Ayrton Senna, Felipe Massa, Emerson Fittipaldi en Helio Castroneves.

Uitzicht over Interlagos en São Paulo

São Paulo zelf is een grote bron aan cultuur. Het Museu de Arte de São Paulo vormt één van de grootste en belangrijkste musea van Latijns-Amerika en herbergt vele grote werken van schilders als Vincent van Gogh en Pablo Picasso. Ook de kathedraal van São Paulo is een bijzonder bouwwerk en zeker het bekijken waard. Voetbal is de populairste sport in de stad en met roemruchte clubs als Palmeiras, Corinthians en São Paulo FC is dat duidelijk. Ook de motorsport is met het roemruchte circuit in de wijk Interlagos én de vele legendarische coureurs erg populair.

Het podium van komend weekend: Autódromo José Carlos Pace

Het circuit in São Paulo is één van de meest legendarische circuits binnen de motorsport. Sinds 1973 wordt de Grand Prix van Brazilië hier verreden en sinds dat moment hebben er vele heroïsche momenten plaatsgevonden. Het circuit is in 1985 vernoemd naar de Braziliaanse Carlos Pace, die in 1975 op dit circuit zijn enige overwinning in de Formule 1 op zijn naam schreef en in 1977 overleed bij een vliegtuigcrash.

Beroemde Senna-bocht

Normaal gesproken worden er 71 rondes gereden op het 4,309 kilometer lange circuit. Michael Schumacher is de meest succesvolle coureur op het Autódromo José Carlos Pace, de Duitser wist vier keer te winnen in São Paulo: in 1994, 1995, 2000 en 2002. Hij wordt op de voet gevolgd door zijn landgenoot Sebastian Vettel, hij won in 2010, 2013 en 2017. Het circuit wordt gekenmerkt door de vele hobbels, waardoor de bodemplaten van Formule 1-auto's het vaak lastig hebben. Daarnaast herbergt het circuit met de legendarische 'S' do Senna in bocht 1 één van de mooiste bochten op de kalender.

Memorabele momenten

Omdat de Grand Prix van Brazilië traditioneel gezien vaak redelijk aan het einde van het seizoen gereden wordt, zijn er menig kampioenschappen beslist op Interlagos. Het eerste wat hierbij direct naar voren komt, is de eerste wereldtitel van Lewis Hamilton in 2008. Een legendarische race op Interlagos zag thuisfavoriet Felipe Massa op een regenachtige dag winnen, waardoor het dak eraf leek te kunnen voor het Braziliaanse publiek en het feest zelfs al even losgebarsten was in de Ferrari-pitbox.

Lewis Hamilton wereldkampioen in 2008

Daar kwam echter niets van in. Hamilton leek lange tijd net als in 2007 net achter het net van de wereldtitel te vissen. De Brit had het moeilijk tijdens de race waar hij niet lager dan vijfde mocht eindigen. Dat leek te gaan gebeuren, maar door een plotselinge regenbui richting het einde van de race was het Timo Glock die amper meer grip wist te vinden op zijn banden, waardoor Hamilton hem in de laatste bocht voorbij kon steken om zijn eerste wereldtitel op te eisen, tot droefenis van de Braziliaanse fans.

Max Verstappen viert zijn overwinning in 2019

Ook Max Verstappen heeft verschillende keren kennisgemaakt met de magie van Interlagos. Zo reed de Nederlander in 2016 één van zijn beste races aller tijden op in natte omstandigheden, waarmee hij zijn talent in de Red Bull maar weer eens liet zien. Met een geniale rit wist hij in de Red Bull knap richting P3 te rijden van verre achterstand en liet hij tevens één van de beste staaltjes autocontrole ooit zien door zijn auto uit de muur te houden bij het opkomen van het rechte stuk. In 2018 leek hij onderweg naar de overwinning, voordat Esteban Ocon zichzelf besloot te ontdoen van een rondje achterstand, waardoor hij Verstappen van de baan aftikte en hij genoegen moest nemen met een tweede plek.

Terug naar het heden

Hoewel inmiddels de angel uit beide wereldkampioenschappen verdwenen is, valt er natuurlijk nog genoeg interessants te beleven tijdens de Grand Prix van São Paulo, zo gaan we weer eens volgens het sprintraceformat rijden en zal Verstappen op jacht gaan naar overwinning nummer vijftien van het seizoen. Ook Hamilton zal nog altijd azen op zijn eerste overwinning van het seizoen en wat is dan een betere plek om dat te doen dan het land waar hij recent tot ereburger werd benoemd?

Tijdschema Grand Prix van São Paulo

Vrijdag 11 november

Eerste vrije training: 16:30 uur

Kwalificatie: 20:00 uur

Zaterdag 12 november

Tweede vrije training: 16:30 uur

Sprintrace: 20:30 uur

Zondag 13 november

Race: 19:00 uur