'Hamilton ontevreden en wil nieuw contract', GP Brazilië valt in het water | GPFans Recap

Jorn Schonewille

Maandag 7 november 2022 22:00

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag lazen we dat Lewis Hamilton nog altijd in zijn maag zit met het mislopen van de WK-titel in 2021. Althans, dat vertelde Valtteri Bottas. Verder blikken we vooruit op de Grand Prix van Brazilië. De race zal zeer waarschijnlijk regenachtig worden. We kijken naar de verschillende uitzendschema's van de zendgemachtigden en zien nog wat interessante quotes. Benieuwd naar al het nieuws van vandaag? Lees dan de GPFans Recap van maandag 7 november.

Bottas over mogelijk nieuw contract Hamilton bij Mercedes: "Hij is niet tevreden"

Lewis Hamilton zit volgens zijn teamgenoot nog altijd met de niet gewonnen WK-titel van 2021 in zijn maag. De Brit wil volgens zijn oud-teamgenoot graag een contractverlenging tekenen om nog wraak te kunnen op zichzelf, Red Bull en Verstappen. Alles lezen? Klik hier voor het hele verhaal!

Wolff weigert Ricciardo uit te sluiten voor reserverol bij Mercedes

Toto Wolff wil Daniel Ricciardo niet uitsluiten als testcoureur bij Mercedes. De Australiër moet McLaren na dit seizoen verlaten en heeft nog geen duidelijkheid voor volgend seizoen. Wolff lijkt Ricciardo wel als testcoureur te zien zitten bij Mercedes. De Australiër beschikt natuurlijk over de nodige ervaring en pluspunten. Het hele verhaal lezen? Klik dan hier!

Dit mag je van F1TV, Viaplay, NOS en Ziggo Sport verwachten tijdens het sprintweekend in Brazilië

Het raceweekend in Brazilië beloofd een spektakel te worden. Op het prachtige Interlagos zijn al veel mooie races verreden en dit weekend is er zelfs een sprintraceweekend dat gepland staat. De verwachtingen zijn dus hoog bij de fans. Weten wat je waar kan zien? Wij hebben een heel handig overzicht voor je gemaakt. Zo hoef je niks te missen van het spektakel. Klik hier voor het verhaal!

Weerbericht Grand Prix van São Paulo: Paraplu's en poncho's in Brazilië

Het weerbericht van het aankomende raceweekend verklapt dat het nog wel eens een heel groot spektakel kan worden. Regen op het circuit van Interlagos heeft in het verleden schitterende races opgeleverd. Denk bijvoorbeeld eens aan de masterclass van Max Verstappen tijdens zijn fameuze regenrace in Brazilië. Gaan we dit weekend dezelfde taferelen krijgen? Lees hier het hele verhaal.

Verstappen geen fan van extra sprintraces: "Iedereen is toch zo voorzichtig"

Verstappen is geen fan van sprintraces. Dat heeft de wereldkampioen al verschillende keren laten weten inmiddels. Dit keer draait hij er wederom niet om heen. Volgens Verstappen missen sprintraces spanning omdat iedereen voorzichtig is. Een ongeluk kan ervoor zorgen dat je een dag later achteraan moet starten. Je hebt dus meer te verliezen dan te winnen. Benieuwd naar het hele verhaal van Verstappen? Lees het hier!

Directeur Sky Sports F1 op weg naar fabriek Red Bull om onenigheid te sussen

Sky Sports en Red Bull zitten nog altijd in een lastig situatie. Red Bull boycot het medium, maar inmiddels zijn de partijen wel weer 'on speaking terms'. Sterker nog de directeur van Sky Sports F1 is afgereisd naar de fabriek van Red Bull om de kou uit de lucht te halen. Hoe dat is afgelopen? Lees hier het hele verhaal!