Strafpunten Formule 1: de stand van zaken na Grand Prix van Spanje

Maandag 5 juni 2023 14:02

Het raceweekend in Spanje is inmiddels alweer achter de rug. De teams hebben nu even een weekendje rust, voordat het circus van de koningsklasse verhuist naar Montreal voor de Grand Prix van Canada. Één coureur kreeg een strafpunt tijdens de zevende ronde van het Formule 1-kampioenschap. Deze ging naar AlphaTauri-coureur Yuki Tsunoda na een akkefietje met de Alfa Romeo van Zhou Guanyu.

Het huidige strafpuntensysteem in de Formule 1 werkt als volgt: wanneer een coureur binnen twaalf maanden twaalf strafpunten op zijn racelicentie bij elkaar rijdt, wordt hij geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd. Twaalf maanden nadat een strafpunt is opgelopen, komt deze weer te vervallen. Strafpunten worden uitgedeeld aan de hand van overtredingen en gaan vaak samen met andere penalty's zoals een tijdstraf of een gridstraf. De FIA heeft de wedstrijdleiding echter geïnstrueerd om dit jaar iets minder gretig te zijn met het uitdelen van strafpunten. De afgelopen jaren werden deze bijvoorbeeld ook uitgedeeld als een coureur te vaak wijd ging, waardoor meerdere coureurs op een gegeven moment in de buurt van een schorsing zaten.

De 65e editie van de Grand Prix van Spanje vormde het decor voor een race die wederom werd gedomineerd door Max Verstappen. Het bleef op de zondag droog op Circuit de Barcelona-Catalunya, ondanks een constante dreiging van onweersbuien. Wel regende het eventjes tijdens Vrije Training 3. Later op die zaterdag, tijdens de kwalificatie, blokkeerde Pierre Gasly niet alleen Carlos Sainz, maar ook Verstappen. De Alpine-coureur moest het bekopen met een gridstraf van twee keer drie plaatsen. Dat was al helemaal zuur, nadat hij zich zo goed op P4 had gekwalificeerd. Strafpunten kreeg de Fransman echter niet. George Russell kreeg nog een waarschuwing, nadat hij teamgenoot Lewis Hamilton van de baan had geduwd. Tijdens de race probeerde Zhou buitenlangs Tsunoda te gaan door de eerste bocht. De wedstrijdleiding vond dat de laatstgenoemde de Chinese coureur van de baan had gedrukt en dus kreeg de teamgenoot van Nyck de Vries een tijdstraf van vijf seconden. Hij viel terug van P9 naar P12 en hij kreeg een strafpunt.

Max Verstappen - Twee strafpunten

Waar Punten Vervaldatum Reden GP Brazilië 2022 Twee 13 november 2023 Veroorzaken van crash met Lewis Hamilton

Sergio Perez - Twee strafpunten

Waar Punten Vervaldatum Reden GP Singapore 2022 Twee 02 oktober 2023 Meermaals te ver achter de safety car aan rijden

Lewis Hamilton - Geen strafpunten

George Russell - Zes strafpunten

Waar Punten Vervaldatum Reden GP Oostenrijk 2022 Twee 10 juli 2023 Veroorzaken van een crash tijdens de race GP Verenigde Staten 2022 Twee 23 oktober 2023 Veroorzaken van een crash tijdens de race GP Monaco 2023 Twee 28 mei 2024 Op gevaarlijke manier terug de baan op

Charles Leclerc - Eén strafpunt

Waar Punten Vervaldatum Reden GP Japan 2022 Eén 09 oktober 2023 Overschrijden van de baanlimieten

Carlos Sainz - Twee strafpunten

Waar Punten Vervaldatum Reden GP Australië 2023 Twee 2 april 2024 Incident veroorzaakt met Alonso

Lando Norris - Drie strafpunten

Waar Punten Vervaldatum Reden GP Oostenrijk 2022 Eén 10 juli 2023 Overschrijden van de baanlimieten GP Brazilië 2022 Twee 13 november 2023 Crash veroorzaken met Charles Leclerc

Oscar Piastri - Geen strafpunten

Pierre Gasly - Acht strafpunten

Waar Punten Vervaldatum Reden GP Oostenrijk 2022 Twee 10 juli 2023 Veroorzaken van een crash GP Oostenrijk 2022 Eén 10 juli 2023 Overschrijden van de baanlimieten GP Japan 2022 Twee 9 oktober 2023 Te hard rijden tijdens rode vlag GP Verenigde Staten 2022 Twee 23 oktober 2023 Te ver terugvallen achter de safety car GP Mexico 2022 Eén 30 oktober 2023 Stroll van de baan dwingen

Esteban Ocon - Twee strafpunten

Waar Punten Vervaldatum Reden GP Frankrijk 2022 Twee 24 juli 2023 Botsing veroorzaakt

Fernando Alonso - Drie strafpunten

Waar Punten Vervaldatum Reden GP Canada 2022 Eén 19 juni 2023 Te vaak van zijn lijn geweken tijdens het verdedigen GP Brazilië 2022 Twee 13 november 2023 Incident met Ocon op het rechte stuk

Lance Stroll - Vijf strafpunten

GP Verenigde Staten 2022 Twee 23 oktober 2023 Veroorzaken van een crash tijdens de race GP Brazilië 2022 Drie 12 november 2023 Gevaarlijke manoeuvre

Yuki Tsunoda - Vijf strafpunten

Waar Punten Vervaldatum Reden GP Groot-Brittannië 2022 Twee 3 juli 2023 Botsing veroorzaken met Pierre Gasly GP Italië 2022 Twee 12 september 2023 Negeren van gele vlaggen in VT2 GP Spanje 2023 Eén 4 juni 2024 Zhou van de baan dwingen

Nyck de Vries - Geen strafpunten

Valtteri Bottas - Geen strafpunten

Zhou Guanyu - Drie strafpunten

Waar Punten Vervaldatum Reden GP Oostenrijk 2022 Eén 10 juli 2023 Voordeel behalen buiten de baan om GP Frankrijk 2022 Twee 24 juli 2023 Veroorzaken van een botsing

Logan Sargeant - Geen strafpunten

Alexander Albon - Drie strafpunten

Waar Punten Vervaldatum Reden GP Oostenrijk 2022 Twee 09 juli 2023 Andere coureur van de baan geduwd GP Verenigde Staten 2022 Eén 23 oktober 2023 Naast de baan gereden en een blijvend voordeel behaald

Nico Hülkenberg - Twee strafpunten

Waar Punten Vervaldatum Reden GP Monaco 2023 Twee 28 mei 2024 Botsing veroorzaken met Logan Sargeant

Kevin Magnussen - Eén strafpunt