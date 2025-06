De strafpunten van iedere coureur in de Formule 1 worden na ieder raceweekend in dit artikel bijgewerkt. Richting de elfde Grand Prix van het seizoen werpen we nu een blik op de stand van zaken.

Het huidige strafpuntensysteem in de Formule 1 werkt als volgt: wanneer een coureur binnen twaalf maanden twaalf strafpunten op zijn racelicentie bij elkaar rijdt, wordt hij geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd. Twaalf maanden nadat een strafpunt is opgelopen, komt deze weer te vervallen. Strafpunten worden uitgedeeld aan de hand van overtredingen en gaan vaak samen met andere penalty's zoals een tijdstraf of een gridstraf. De FIA heeft de wedstrijdleiding in 2023 geïnstrueerd iets minder gretig te zijn met het uitdelen van strafpunten. De afgelopen jaren werden deze bijvoorbeeld ook uitgedeeld als een coureur te vaak wijd ging, waardoor meerdere coureurs op een gegeven moment in de buurt van een schorsing zaten. In 2024 is het aantal strafpunten dat wordt uitgedeeld voor bijvoorbeeld het veroorzaken van ongelukken wel omhooggegaan.

Straffen in Canada

Tijdens de Grand Prix van Canada werden er verschillende straffen uitgedeeld door de wedstrijdleiding en was het behoorlijk druk voor de stewards. Met name na afloop werden er veel onderzoeken uitgevoerd. Zo lag George Russell, de winnaar, onder het vergrootglas. Uiteindelijk kregen alleen Lance Stroll, na het buiten de baan duwen van Pierre Gasly, en Yuki Tsunoda, voor het inhalen onder de rode vlag, strafpunten op hun licentie.

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Oscar Piastri 4 São Paulo 2024

Abu Dhabi 2024 2

2 3 nov. 2025

8 dec. 2025 Veroorzaken botsing met Lawson

Veroorzaken botsing met Colapinto Lando Norris 3 Qatar 2024 3 1 dec. 2025 Negeren dubbele gele vlaggen

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Charles Leclerc 0 – – – – Lewis Hamilton 0 – – – –

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden George Russell 1 Qatar 2024 1 1 dec. 2025 Te groot gat achter safety car Kimi Antonelli 0 – – – –

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Max Verstappen 11 Oostenrijk 2024

Mexico-Stad 2024

São Paulo 2024 (Sprint)

Qatar 2024 (kwalificatie)

Abu Dhabi 2024

Spanje 2025 2

2

1

1

2

3 30 juni 2025

27 okt. 2025

2 nov. 2025

30 nov. 2025

8 dec. 2025

1 juni 2026 Veroorzaken botsing met Norris

Buiten de baan duwen Norris

Te hard rijden tijdens Virtual Safety Car

Onnodig langzaam rijden

Veroorzaken botsing met Piastri

Veroorzaken botsing met Russell Yuki Tsunoda 2 Canada 2025 (VT2) 2 14 juni 2026 Inhalen Piastri onder rode vlag

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Alexander Albon 2 Qatar 2024 2 1 dec. 2025 Veroorzaken botsing met Magnussen Carlos Sainz 2 Bahrein 2025 2 13 apr. 2026 Buiten de baan duwen Antonelli

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Esteban Ocon 0 – – – – Ollie Bearman 4 São Paulo 2024

Monaco 2025 (VT2) 2

2 3 nov. 2025

23 mei 2026 Veroorzaken botsing met Colapinto

Inhalen Sainz onder rode vlag

Racing Bulls

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Isack Hadjar 0 – – – – Liam Lawson 6 Qatar 2024

Bahrein 2025

Bahrein 2025

Miami 2025 (Sprint) 2

1

2

1 1 dec. 2025

13 apr. 2026

13 apr. 2026

3 mei 2026 Veroorzaken botsing met Bottas

Veroorzaken botsing met Stroll

Veroorzaken botsing met Hülkenberg

Veroorzaken botsing met Alonso

Kick Sauber

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Nico Hülkenberg 4 Oostenrijk 2024 (Sprint)

Italië 2024 2

2 30 juni 2025

1 sep. 2025 Buiten de baan duwen van Alonso

Veroorzaken botsing met Tsunoda Gabriel Bortoleto 0 – – – –

Aston Martin

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Lance Stroll 5 Qatar 2024

Monaco 2025 (VT1)

Canada 2025 2

1

2 1 dec. 2025

23 mei 2026

14 juni 2026 Veroorzaken botsing met Albon

Veroorzaken botsing met Leclerc

Buiten de baan duwen van Gasly Fernando Alonso 2 Oostenrijk 2024 (Sprint) 2 29 juni 2025 Veroorzaken botsing met Zhou

Alpine

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Pierre Gasly 0 – – – – Franco Colapinto 2 Mexico-Stad 2024 2 27 okt. 2025 Veroorzaken botsing met Lawson Jack Doohan 4 China 2025 (Sprint)

China 2025 2

2 22 mrt. 2026

23 mrt. 2026 Veroorzaken botsing met Bortoleto

Buiten de baan duwen Hadjar

