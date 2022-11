Lars Leeftink

Woensdag 2 november 2022 07:59

Na de twintigste kwalificatie van het seizoen is het tijd om eens te kijken naar de stand bij de onderlinge kwalificatieduels. Max Verstappen zag zijn voorsprong op Sergio Perez in Mexico weer groter worden, terwijl Lewis Hamilton zijn voorsprong ten opzichte van George Russell kleiner werd. Dit artikel wordt elk raceweekend bijgewerkt.

Russell werd tweede tijdens de kwalificatie op zaterdag in Mexico, terwijl Hamilton als derde eindigde. Daardoor staat het nu 12-8 tussen de twee coureurs en heeft Hamilton het onderlinge duel gewonnen. Charles Leclerc maakt het bij Ferrari ondertussen niet echt spannend. In Monza pakte Leclerc al pole position en was hij, net zoals in Nederland, sneller dan Sainz. Ook in Singapore was het pole position voor de Monegask. In de Verenigde Staten veroverde Sainz echter pole position, terwijl Leclerc tweede werd. Ook in Mexico was Sainz sneller. Daardoor staat de Monegask nu 14-6 voor tegen de Spanjaard. Verstappen doorbrak in Canada zijn reeks aan nederlagen tegen Perez door pole position te pakken en versloeg de Mexicaan ook in Silverstone, Oostenrijk, Frankrijk en Hongarije. Ook in België, Nederland en in Italië was Verstappen sneller dan Perez, maar aan deze reeks kwam in Singapore een einde door de achtste plaats van de Nederlander. Perez werd echter vierde in Mexico, terwijl Verstappen pole position pakte. Verstappen staat daardoor nu 16-4 voor tegen de Mexicaan. Het kwalificatieduel is sinds de kwalificatie in Nederland al beslist.

Laatste duels beslist

Alexander Albon was de afgelopen paar kwalificaties beter dan Nicholas Latifi, en in Italië moest de Canadees het ook afleggen tegen debutant Nyck de Vries. De Vries eindigde als invaller van Albon als vijftiende op zaterdag, Latifi als zestiende. In Mexico verloor Latifi weer van Albon, waardoor hij nu een 17-2 achterstand heeft. Verder was Bottas met zijn P6 sneller dan Zhou Guanyu, die twaalfde werd. De Fin staat nu 14-6 voor en is niet meer in te halen. Lando Norris laat ondertussen Daniel Riccardo kansloos en heeft het onderlinge duel al beslist. Met een 17-3 voorsprong kan Ricciardo, die na dit seizoen vertrekt bij McLaren, teamgenoot Norris niet meer inhalen. Sebastian Vettel presteert dit jaar ook beter dan zijn teamgenoot Lance Stroll, maar na Hongarije was Stroll ook in België en in Nederland sneller dan de Duitser, die na dit seizoen met pensioen gaat. Vettel staat nu 11-7 voor nadat hij in Italië, Japan, de Verenigde Staten en in Mexico sneller was dan Stroll. Daarmee is het duel beslist. Esteban Ocon zag verder Fernando Alonso in Mexico het onderlinge duel ook beslissen. Alonso staat nu 12-8 voor en kan niet meer verliezen van Ocon. Daarmee zijn alle duels dit seizoen, met nog twee kwalificaties te gaan, beslist.

Onderlinge kwalificatieduels

Mercedes: Hamilton/Russell | 12-8 (beslist)

Red Bull Racing: Verstappen/Perez | 16-4 (beslist)

Ferrari: Leclerc/Sainz | 14-6 (beslist)

McLaren: Norris/Ricciardo | 17-3 (beslist)

Alpine: Alonso/Ocon | 12-8 (beslist)

AlphaTauri: Gasly/Tsunoda | 12-8 (beslist)

Aston Martin: Vettel/Stroll | 11-7 (beslist)

Alfa Romeo Racing: Bottas/Zhou | 17-6 (beslist)

Haas F1: Magnussen/Schumacher | 15-5 (beslist)

Williams: Albon/Latifi | 17-2 - Latifi/De Vries | 0-1 (beslist)