Wie helaas wel naar het ziekenhuis vervoerd moest worden, was Ralf Aron. De oudere broer van Alpine F1-reservecoureur Paul Aron reed aan de leiding in de tweede helft van de wedstrijd, toen hij plotseling in een blinde bocht de Tsunami RT-Porsche van Johannes Zelger tegenkwam. Deze stond er al bijna een halve minuut, maar de wedstrijdleiding greep niet in met een safety car én marshals bij de marshalpost voor de blinde bocht hadden niet met gele vlaggen gezwaaid. Aron had geen kans om op tijd af te remmen of Zelger te ontwijken. Zijn Mercedes-AMG van Craft-Bamboo Racing was zwaar beschadigd en de Est stapte uit met zichtbare pijn in zijn rug. In het ziekenhuis is gebleken dat hij inderdaad twee breuken in zijn rug heeft opgelopen. De wedstrijd werd voor 55 minuten stilgelegd met de rode vlaggen.